La IA puede reducir hasta dos horas diarias el trabajo administrativo del médico de Familia

Durante las III Jornadas Hispano-Lusas de Médicos de Atención Primaria, organizadas por SEMG Extremadura en el Colegio de Médicos de Badajoz, se pondrá en el centro del debate la notable brecha formativa existente en el uso de inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la Medicina de Familia. Según datos de una reciente encuesta nacional realizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) a 652 profesionales, el 97 por ciento de los médicos participantes considera prioritaria la formación en IA; no obstante, el 82 por ciento no ha recibido capacitación en esta materia en los últimos cinco años y el 73,7 por ciento atribuye esta carencia como el mayor obstáculo para la adopción significativa de estas tecnologías. Esta realidad, reportó SEMG, condiciona la integración efectiva de la IA en las consultas, pese a su potencial para reducir la carga administrativa y liberar tiempo a favor del contacto con el paciente.

Según consignó SEMG en su programación científica, César Dilú Sorzano, miembro del Grupo de Salud Digital de la entidad, sostiene que la inteligencia artificial generativa permite ahorrar entre una y dos horas diarias de trabajo administrativo a los médicos de Familia. Este tiempo adicional puede destinarse a la atención directa a los pacientes en un contexto caracterizado por el incremento del envejecimiento poblacional, la aparición de múltiples enfermedades crónicas y el aumento de la presión asistencial provocado por la escasez de profesionales y la burocracia persistente en el sistema sanitario. De acuerdo con lo planteado por Dilú, “La inteligencia artificial no sustituirá al médico, pero el médico que utilice IA tendrá una clara ventaja competitiva”.

El medio SEMG informó que Dilú presentará durante el encuentro una conferencia plenaria sobre el panorama de la inteligencia artificial en la Medicina de Familia en España y dirigirá un taller práctico sobre la integración de la IA generativa y la telemedicina en la consulta de Atención Primaria. El objetivo señalado por el experto apunta a evolucionar desde un uso esporádico de esta tecnología hacia su consolidación como asistente documental en la consulta diaria, una posibilidad accesible mediante herramientas asequibles y un nivel básico de formación en técnicas de ‘prompting’ clínico, según detalló SEMG.

Durante el taller, de naturaleza fundamentalmente práctica, se guiará a los asistentes en el manejo de aplicaciones como ChatGPT, NotebookLM de Google, Perplexity y Claude. Estas herramientas permiten apoyar procesos como el diagnóstico diferencial, la elaboración de informes clínicos, la actualización en guías clínicas, la educación sanitaria para el paciente o la preparación de sesiones clínicas, según publicó SEMG. Esta formación pondrá énfasis en el uso ético de la inteligencia artificial y en la protección de los datos personales. Las cuestiones abordadas incluyen la privacidad, la verificación de los contenidos generados por IA, la responsabilidad clínica en la integración de estas nuevas tecnologías y la transparencia hacia el paciente en la comunicación asistida por IA.

De acuerdo con lo reportado por SEMG, la aplicación de inteligencia artificial en la Atención Primaria se considera una herramienta de apoyo relevante ante la presión asistencial que afectan a los médicos, quienes enfrentan una elevada carga burocrática, el envejecimiento de la población a la que atienden, el aumento de patologías crónicas y la insuficiencia de recursos humanos. Estas circunstancias sitúan la adopción de la IA como una potencial vía para optimizar la gestión del tiempo y destinar más recursos a la atención médica personalizada.

La encuesta nacional realizada por SEMG revela que, although existe consenso mayoritario en torno a la importancia de la formación en inteligencia artificial, esta formación se encuentra aún pendiente en la mayoría de los profesionales. Según detalló el medio, esta falta de capacitación se consolida como el principal freno para que la inteligencia artificial se convierta en una aliada habitual en el ámbito clínico.

Junto a las actividades centradas en tecnologías emergentes, las jornadas también incluyen ponencias y sesiones prácticas sobre otras áreas relevantes para la Atención Primaria. El programa contempla la actualización de guías de actuación en hipertensión arterial, así como el abordaje de la esteatosis hepática metabólica, la detección anticipada de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la enfermedad renal crónica, la farmacoterapia de la obesidad y la diabetes, y la disfunción eréctil. Además, según detalló SEMG, se ofrecerán contenidos prácticos especializados en diagnóstico dermatológico por imagen y radiología ósea, esenciales para la actividad diagnóstica generalista en el primer nivel asistencial.

El foco en la capacitación en inteligencia artificial se plantea como prioritario en las conclusiones de la encuesta nacional de SEMG: la falta de formación en IA, identificada por casi tres cuartas partes de los médicos encuestados, es vista como el principal desafío para la adopción de tecnologías que, según expuso César Dilú Sorzano, pueden contribuir significativamente a liberar carga administrativa y mejorar la eficiencia en la consulta de Atención Primaria. SEMG destaca que, a pesar del interés mostrado por los médicos en integrar la IA en su práctica diaria, persisten limitaciones asociadas tanto a la accesibilidad a la formación como a la disponibilidad de recursos para la implantación efectiva de estas herramientas en el sistema sanitario español.

El análisis realizado durante las jornadas prevé no sólo explorar las posibilidades técnicas de la IA generativa, sino también evaluar su impacto real en el entorno asistencial cotidiano y debatir estrategias para superar la brecha formativa identificada por la encuesta. SEMG remarcó que la incorporación progresiva de la inteligencia artificial requiere un marco ético y legal sólido, énfasis en la protección de la privacidad y una supervisión clínica constante para evitar riesgos y aprovechar plenamente el valor añadido que la tecnología puede aportar a la atención de la salud.