Agencias

Kim Jong Un supervisa una serie de maniobras militares con nuevos carros de combate

El mandatario norcoreano dirigió ejercicios en Pyongyang junto a altos mandos militares, donde destacó la performance de blindados dotados con tecnología avanzada que lograron interceptar la totalidad de amenazas simuladas y prometió fortalecer el armamento de sus tropas

Guardar

La demostración incluyó una secuencia de pruebas en las cuales los nuevos vehículos blindados de Corea del Norte lograron interceptar cada misil antitanque y neutralizar a todos los drones que se aproximaron durante el ejercicio, de acuerdo con información difundida por la agencia norcoreana KCNA. Este despliegue se realizó en un campo de entrenamiento situado en Pyongyang y contó con la presencia del líder norcoreano Kim Jong Un, así como de altos cargos del Ejército, incluyendo al ministro de Defensa, No Kwang Chol. Según publicó KCNA, Kim Jong Un aprovechó la ocasión para declarar que las capacidades de combate de sus tropas mejorarán con la incorporación de estos equipamientos inteligentes y subrayó la promesa de dotar a sus fuerzas terrestres con sistemas tecnológicos avanzados.

Según reportó KCNA, el ejercicio incluyó la evaluación de los denominados “sistemas de protección activos” instalados en los tanques de combate, orientados a contrarrestar ataques de misiles guiados y aeronaves no tripuladas. Los resultados de la prueba, de acuerdo con el mismo medio, mostraron que los nuevos blindados interceptaron el cien por ciento de los proyectiles lanzados, demostrando un nivel de eficacia superior respecto a previos sistemas defensivos de las fuerzas norcoreanas.

Durante la supervisión de las maniobras, Kim Jong Un aseguró en su discurso frente a los soldados que los carros de combate incorporan avances significativos en cuanto a potencia de fuego, movilidad y capacidades de defensa. KCNA consignó que el líder norcoreano destacó la reciente superación de las limitaciones tácticas que antes presentaban las unidades blindadas, especialmente en operaciones nocturnas donde reconoció que el desempeño era insuficiente. En sus palabras, el desempeño de estos tanques “es ahora incomparablemente superior”.

Kim Jong Un también se refirió a la estrategia de equipar de forma generalizada a sus fuerzas terrestres con los nuevos vehículos, afirmando que el ejército de Corea del Norte dispondrá de estos tanques, lo que a su entender representa una mejora considerable en el nivel técnico y operativo de sus fuerzas blindadas. “Nuestro Ejército estará equipado con estos poderosos carros”, declaró el mandatario ante los oficiales militares reunidos, según consignó la agencia oficial.

La cobertura de KCNA detalló que, además del ministro de Defensa, asistieron otros altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes presenciaron la secuencia de ejercicios tácticos. Los ensayos realizados en el campo de entrenamiento de Pyongyang buscan, según la narración de la fuente, fortalecer la preparación del personal y adaptar a las tropas a las tecnologías militares de nueva generación desarrolladas por la república.

La introducción de estos vehículos de combate, equipados con tecnología de protección avanzada, refleja el énfasis puesto por el gobierno norcoreano en modernizar y reforzar su poder militar. KCNA reportó que Kim Jong Un subrayó en múltiples oportunidades durante su intervención la intención de mantener el ritmo de innovación armamentística, insistiendo en que “nuestras fuerzas blindadas han alcanzado un nivel superior”.

La agencia norcoreana también hizo eco de las palabras del líder, quien en su discurso enfatizó que estos desarrollos ofrecen una ventaja cualitativa sobre amenazas convencionales, haciendo alusión tanto al incremento de la seguridad de las tropas como al cambio en la capacidad de respuesta ante “diferentes métodos de ataque, incluyendo incursiones de drones y misiles antitanque”.

El ejercicio y la divulgación de los resultados, según detalló KCNA, buscan transmitir tanto al personal militar como al público interno el mensaje de que las fuerzas norcoreanas disponen de armamento actualizado, capaz de enfrentar múltiples amenazas de manera eficiente. Al presentar los resultados obtenidos —la interceptación total de los misiles antitanque y la neutralización de los drones en distintos escenarios—, el liderazgo norcoreano intenta mostrar que la ampliación en el uso de esta tecnología constituye una prioridad en la agenda militar actual.

La presencia de altos mandos, junto con el ministro de Defensa y la supervisión directa de Kim Jong Un, otorga a las maniobras un carácter institucional y estratégico. Según consignó la agencia norcoreana, estos ejercicios responden a la voluntad del gobierno de fortalecer su capacidad disuasoria y enviar una señal sobre el nivel de desarrollo alcanzado por las Fuerzas Armadas nacionales, especialmente en el contexto regional y de potenciales amenazas externas.

Temas Relacionados

Kim Jong UnManiobras militaresCorea del NorteEjército Popular de CoreaPyongyangKCNACarros de combateDefensaNo Kwang CholFuerzas ArmadasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Una persecución policial por el sur de Madrid deja cinco detenidos y ocho agentes heridos tras ser embestidos

Cinco varones, identificados de nacionalidad peruana, fueron arrestados al intentar escapar tras presuntamente utilizar la técnica del 'método de la siembra', dejando como saldo a ocho funcionarios lesionados y varios vehículos oficiales afectados, informaron fuentes policiales

Una persecución policial por el

Casi 900 personas sin suministro eléctrico en Adeje y Arona tras la segunda jornada del paso de 'Therese' por Canarias

Cerca de 900 habitantes continúan sin luz tras la intensa tormenta que azota la isla, con múltiples desperfectos y rescates durante la noche, fuertes vientos, carreteras bloqueadas y una alerta que mantiene activo el operativo de emergencia

Casi 900 personas sin suministro

Al Shara asegura que trabaja para mantener a Siria "al margen" del conflicto en Oriente Próximo

Ahmed al Shara enfatizó tras la oración del Eid al Fitr que las autoridades calculan cuidadosamente sus movimientos para impedir la implicación del país en la reciente escalada bélica, resaltando la importancia de preservar la estabilidad regional y la reconstrucción

Al Shara asegura que trabaja

OpenAI planea unificar ChatGPT, Codex y su navegador web Atlas en una "superaplicación" para ordenador

La firma que dirige Sam Altman busca simplificar el acceso a la inteligencia artificial uniendo sus principales herramientas digitales, con la supervisión de Fidji Simo, en respuesta al crecimiento de rivales y para mejorar su competitividad

OpenAI planea unificar ChatGPT, Codex

El Índice de Garantía de Competitividad arranca 2026 en su mayor tasa negativa en cinco años

El Índice de Garantía de