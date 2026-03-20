Juan Luis Guerra actuará el 5 de julio dentro el Icónica Santalucía Sevilla Fest

El cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest ha sumado en sus últimas fechas artistas internacionales reconocidos dentro de diversos géneros musicales. Dentro de la programación, el intérprete de República Dominicana Juan Luis Guerra se presentará el 5 de julio en la emblemática Plaza de España de Sevilla. Según informó el medio, el anuncio lo dio a conocer la organización del festival, que detalló que el artista se une a una serie de figuras de renombre que formarán parte de la edición de este año.

Tal como publicó el Icónica Santalucía Sevilla Fest a través de una nota, la elección de Juan Luis Guerra se fundamenta en la amplitud de su legado en la música latina, caracterizado por la fusión de ritmos tradicionales dominicanos, como merengue, bachata y son, junto a letras con marcada identidad poética. La organización del festival explicó que su presencia en el cartel responde al interés de acercar propuestas que han “trascendido generaciones y fronteras”. Según consignó el festival, el concierto contemplará un repaso por las canciones más emblemáticas de la trayectoria del artista, entre las que se encuentran “Ojalá que llueva café”, “Bachata rosa” y “La bilirrubina”. Dichos temas, señala la organización, han influido en la música popular de Latinoamérica y han encontrado eco a nivel internacional.

El evento tendrá lugar en la Plaza de España, uno de los principales escenarios del certamen, lo que permitirá una experiencia musical de proximidad para el público asistente. De acuerdo a lo compartido por los promotores, la propuesta está diseñada para combinar la calidad interpretativa de Juan Luis Guerra con la interacción directa con los espectadores, en un formato que recorre sus hits más conocidos. El repertorio busca capturar la esencia del artista y ofrecer una experiencia que, según la organización, representa tanto excelencia musical como cercanía.

El anuncio se da en el marco de una edición que incluye presentaciones ya confirmadas y varias con entradas agotadas, según informó la organización. Entre los artistas que integran el cartel de este año figuran Aitana, que agotó entradas para los días 4 y 5 de junio; Marco Carola y Paco Osuna el 6 de junio; Viva Suecia el 7 de junio; y Lola Índigo y Pablo Alborán los días 11 y 12 de junio, respectivamente. Otros conciertos destacados incluyen a Los Delinqüentes, Tomasito y Cervatana el 14 de junio; Kany García el 17 de junio; Raphael el 18 de junio; y la colaboración de Charlotte de Witte y Andrés Campo el 20 de junio.

El festival, según detalló Icónica Santalucía Sevilla Fest, contará también con la participación de grupos como La Plazuela y Califato 3/4 el 21 de junio, así como de artistas internacionales del género urbano y pop, como Romeo Santos y Prince Royce el 25 de junio, y la presentación conjunta de Isabel Pantoja e Il Divo el 27 de junio. Dani Fernández subirá al escenario el 28 de junio, mientras que Robbie Williams se presentará el 30 de junio y Lenny Kravitz el 1 de julio. El programa incluye además a Hombres G el 3 de julio, Antonio Orozco el 4 de julio, Marilyn Manson el 6 de julio, y Moby el 7 de julio.

Entre otras presentaciones anunciadas figuran Maroon 5 el 9 de julio, Omar Courtz el 10 de julio, Mora el 12 de julio, Fatboy Slim el 14 de julio, Rubén Blades el 15 de julio y Jamiroquai el 16 de julio. A estas fechas se suman The Prodigy el 17 de julio y Sting el 18 de julio. Con ello, el festival consolida una propuesta musical diversa, según reportó el Icónica Santalucía Sevilla Fest, que agrupa referentes de distintos géneros en la Plaza de España.

El regreso de Juan Luis Guerra a los grandes escenarios europeos forma parte de una serie de actuaciones en las que el cantante repasa su discografía, con una trayectoria reconocida por el público y por la industria musical internacional. Según la organización, el artista dominicano se suma así al grupo de intérpretes y bandas que configuran una de las programaciones más relevantes del festival durante la temporada.