El Ejército iraní amenaza con atacar "zonas de recreo, centros de ocio y destinos turísticos de los enemigos"

El general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz del Ejército de Irán, sostuvo que los mandos iraníes disponen de información según la cual zonas de recreo, centros de ocio y destinos turísticos frecuentados por ciudadanos estadounidenses e israelíes en “todo el mundo” han dejado de ser “lugares seguros” para estos grupos. La declaración surge como respuesta a recientes muertes de destacados miembros de la élite política y militar iraní, incluyendo, según la radiotelevisión pública iraní, al líder supremo Alí Jamenei y al secretario de Seguridad Nacional Alí Lariyani. En ese contexto, altos responsables militares advirtieron públicamente que evalúan estos espacios globales como posibles objetivos en represalia por los ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

Según informó la radiotelevisión estatal iraní, el Ejército nacional ha incorporado en sus prioridades estratégicas a “zonas de recreo, centros de ocio y destinos turísticos” que suelen recibir la visita de estadounidenses e israelíes. La motivación principal de esta decisión responde, detalló el medio, a una serie de ataques recientes en los que altos funcionarios de la República Islámica perdieron la vida o resultaron afectados, lo que el gobierno iraní interpreta como una acción deliberada de enemigos extranjeros que no muestra fortaleza, sino “desesperación y malicia”.

El portavoz militar atribuyó la creciente tensión a lo que denominó “cobardes ataques” contra oficiales y autoridades del país persa. De acuerdo con las palabras citadas por la radiotelevisión iraní, Shekarchi afirmó que “los asesinatos de los oficiales y de las autoridades de este país, así como un buen número de comandantes de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, no demuestran el poder del enemigo sino que están enraizados en su desesperación y en su malicia”. Agregó que los comandantes, además de los pilotos y tropas estadounidenses e israelíes, ya figuran entre los blancos vigilados por los servicios de inteligencia y defensa iraníes.

El medio público iraní recogió también que los altos mandos insisten en que la vigilancia sobre potenciales objetivos abarca a personal militar estadounidense e israelí, sobre quienes pesan medidas de control y seguimiento. Shekarchi destacó la determinación iraní de responder mediante ataques que calificó como “aplastantes” para el adversario, anticipando una posible escalada en la estrategia militar de Irán frente a los grupos y países percibidos como hostiles.

La radiotelevisión estatal informó que, como parte de este nuevo enfoque, los responsables de seguridad iraníes recalcaron que la recopilación de información relativa a destinos turísticos y centros de esparcimiento ha permitido identificar ubicaciones asociadas a ciudadanos de Estados Unidos e Israel alrededor del mundo. A raíz de ello, consideraron que tales sitios quedarían expuestos a futuros ataques de represalia, de producirse nuevas acciones armadas contra intereses iraníes o sus líderes.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la radiotelevisión estatal iraní, la estrategia comunicada contempla el monitoreo sostenido de quienes integran las estructuras militar y de inteligencia estadounidenses e israelíes en el extranjero, lo que, según los mandos iraníes, representaría una muestra de su determinación para impedir acciones hostiles adicionales y responder de manera proporcional y selectiva.

Las advertencias formuladas fueron divulgadas en medio de un clima de alta tensión, después de episodios en los que personalidades de alto rango vinculadas al gobierno y las fuerzas armadas de Irán resultaron blancos mortales de operaciones atribuidas a actores internacionales. Según la radiotelevisión pública iraní, se percibe que tales hechos tienen como objetivos descabezar a la dirigencia política y militar nacional y alterar el equilibrio de poder en la región.

El portavoz del Ejército recalcó en su intervención, consignada por el medio iraní, que los enemigos no han logrado intimidar a los responsables militares y políticos de la República Islámica, subrayando que la muerte de figuras claves representa para las fuerzas de seguridad un incentivo para fortalecer medidas de protección y vigilancia dentro y fuera del país.

La radiotelevisión pública reiteró, con base en información oficial, que la identificación de estos nuevos posibles objetivos en diferentes regiones forma parte de una política preventiva y reactiva diseñada para disuadir ataques futuros contra figuras y activos iraníes relevantes en el escenario internacional. Según las voces militares reportadas por el canal estatal, la firmeza con la que Irán aborda estos incidentes responde a un compromiso de defensa frente a lo que considera agresiones externas directas a la soberanía y la integridad nacional.