EEUU confisca cuatro webs que atribuye a "operaciones psicológicas y represión transnacional" de Irán

El dominio Karmabelow80.org, junto con otros tres sitios online, mostraba reciente una imagen en la que se lee "Este sitio web ha sido confiscado", junto a los emblemas del Departamento de Justicia y del FBI de Estados Unidos. Esta medida, ejecutada por las autoridades estadounidenses, responde a una acción dirigida contra plataformas digitales que, según la acusación oficial, habrían sido utilizadas en actividades de ciberataques, diseminación de desinformación y presión transnacional promovidas desde Teherán. El Departamento de Justicia detalló que la intervención de los dominios forma parte de un esfuerzo mayor por combatir campañas virtuales orientadas a intimidar a opositores y periodistas críticos con el régimen iraní.

De acuerdo con lo reportado por el Departamento de Justicia, la confiscación de los dominios justicehomeland.org, Handala-Hack.to, Karmabelow80.org y Handala-Redwanted.to se fundamenta en el hallazgo de que estos portales fueron empleados por el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de la República Islámica de Irán. Según el comunicado difundido por este organismo, las webs habrían facilitado operaciones psicológicas, acciones de represión dirigidas al exterior de sus fronteras y la publicación de datos confidenciales sustraídos durante ciberataques patrocinados por Teherán. Adicionalmente, se atribuye a estos sitios la divulgación de mensajes que incitan a la violencia, incluyendo llamados al asesinato contra periodistas, disidentes políticos y ciudadanos israelíes.

La operación recibió el apoyo de la División de Seguridad Nacional y de la Fiscalía del Distrito de Maryland, recibiendo respaldo público por parte de las autoridades. Según destacó la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, "la propaganda terrorista en línea puede incitar a la violencia en el mundo real". Bondi remarcó que la intervención significa que los portales respaldados por actores iraníes dejarán de difundir mensajes de odio antiestadounidense, una narrativa recurrente en los contenidos atribuidos a esos dominios, según indicó el Departamento de Justicia.

El director del Buró Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, explicó que la estrategia de Irán incluía el uso de estos sitios web para ocultarse bajo identidades digitales que les permitían lanzar amenazas dirigidas a la sociedad estadounidense y a sectores de la disidencia. Patel dijo que con esta acción "se han desmantelado cuatro de los pilares de la operación iraní", y advirtió que aún podrían realizarse más intervenciones en el futuro. El medio estadounidense consignó que se trata de una respuesta directa a la amenaza creciente de campañas digitales que buscan intimidar a activistas, periodistas y miembros de comunidades señaladas como adversarias por Teherán.

El Departamento de Justicia subrayó que los cuatro dominios operaban como plataformas para atribuirse ciberataques, publicar información personal obtenida durante incursiones informáticas y como factor de manipulación psicológica de oponentes políticos en el extranjero. Washington alegó que las acciones de incitación y los llamados a la violencia que circulaban a través de estos portales estaban específicamente dirigidos a quienes se manifestaban en contra del régimen iraní, con especial énfasis en periodistas y ciudadanos israelíes.

En su comunicado oficial, el Departamento de Justicia explicó que las páginas web confiscadas pertenecen a una red más amplia que tiene como objetivo expandir la influencia del gobierno iraní a través de herramientas tecnológicas. Por medio de operaciones psicológicas, las autoridades estadounidenses consideran que Irán pretende coartar la libertad de expresión y generar un ambiente de temor entre quienes ejercen la crítica o la disidencia. La intervención legal fue posibilitada mediante una orden judicial, lo que permitió a las agencias federales tomar el control de los dominios para interrumpir su funcionamiento y evitar la circulación de los materiales considerados amenazas para la seguridad nacional.

Según publicó el Departamento de Justicia, la intimidación digital y la difusión de desinformación han sido identificadas como una estrategia recurrente dentro de la agenda cibernética iraní, empleando dominios internacionales para ampliar su alcance más allá de sus propias fronteras. Las autoridades estadounidenses remarcaron que el esfuerzo actual es parte de una campaña en curso destinada a desmantelar de manera sistemática infraestructuras dedicadas a la represión transnacional y a operaciones informáticas hostiles.

El comunicado enfatizó la colaboración entre diversas dependencias federales, destacando la labor conjunta entre el Departamento de Justicia, el FBI y la Fiscalía del Distrito de Maryland. Estas agencias reiteraron su compromiso con la protección de quienes enfrentan amenazas digitales y actos de intimidación vinculados a intereses extranjeros. Según informó el Departamento de Justicia, el esfuerzo continuará en tanto persistan las campañas dirigidas a silenciar voces críticas y a promover mensajes considerados peligrosos desde la óptica de la seguridad nacional estadounidense.