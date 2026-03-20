Detenidos dos prófugos de la justicia reclamados a nivel internacional en Málaga y Badajoz

Las autoridades lograron localizar a uno de los prófugos en Benalmádena, Málaga, después de que pasara por varias ciudades españolas bajo identidades falseadas y llevando una vida reservada junto a su entorno cercano. Este individuo era buscado por su implicación en el secuestro y tortura del fundador de una empresa dedicada a las criptomonedas en Francia, así como de la esposa de la víctima, según informó la Guardia Civil mediante un comunicado. Además, en una operación diferente, se arrestó a un ciudadano brasileño en Zarza, Badajoz, requerido por la justicia de su país por delitos de abuso sexual a un menor cometidos en Corumbá de Goiás entre 2024 y 2025, de acuerdo con la información proporcionada por la misma fuente.

En el caso del ciudadano francés, la investigación detalló que existía una Orden Europea de Detención y Entrega en vigor, emitida por las autoridades judiciales de Francia. Este hombre, acompañado de otros tres individuos encapuchados y armados, secuestró al empresario y a su esposa mientras ésta dejaba a sus hijos en el colegio. Según reportó la Guardia Civil, durante el cautiverio los captores exigieron un rescate de 10 millones de euros. Los secuestradores llegaron a amputar un dedo del empresario para ejercer presión sobre la familia, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por el cuerpo policial.

Tras la intervención de las fuerzas de seguridad francesas, las víctimas consiguieron ser liberadas y todos los miembros del grupo criminal fueron detenidos, salvo uno, que logró huir hacia territorio español para eludir la acción de la justicia. El medio policial explicó que, finalmente, una investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permitió identificar la ubicación del prófugo en Valencia, donde mantenía una rutina de bajo perfil en compañía de su pareja y un amigo. Los agentes constataron que se alojaban en apartamentos arrendados por internet y empleaban la tarjeta bancaria de una cuarta persona con el propósito de dificultar su rastreo.

Posteriormente, tanto el detenido como su entorno se desplazaron a Sevilla y luego a Cádiz antes de asentarse en Benalmádena, Málaga. Allí fueron localizados durante la última semana y se desplegó un dispositivo policial especial para ejecutar su arresto, traslado y custodia hasta los Juzgados de Fuengirola. El comunicado de la Guardia Civil enfatizó que se mantuvieron medidas de seguridad reforzadas ante la posibilidad de acciones de rescate por parte de la organización criminal a la que pertenecía el detenido.

Por otro lado, la detención realizada en Zarza, Badajoz, correspondió a un hombre de nacionalidad brasileña sobre el que pesaba una orden internacional de captura emitida por Brasil. Según detalló la Guardia Civil, las autoridades brasileñas lo señalaban por un presunto delito de abuso sexual contra un menor perpetrado entre los años 2024 y 2025 en la localidad de Corumbá de Goiás. En febrero de 2026, el Poder Judicial de Brasil dictó prisión preventiva y remitió una Red Notice a INTERPOL para activar la búsqueda global del sospechoso.

Tras recibir la solicitud internacional, agentes de la Guardia Civil iniciaron las tareas de localización. Para este proceso se coordinaron con el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal de Brasil (CCPI-RJ), con sede en Río de Janeiro, tal como consignó el propio cuerpo policial. El trabajo conjunto de intercambio de información permitió determinar que el prófugo residía en la provincia de Badajoz. Finalmente, los agentes españoles desarrollaron la operación que concluyó con la localización y detención del investigado.

El comunicado institucional precisó que ambas detenciones respondieron a reclamaciones judiciales internacionales emitidas por los respectivos países en los que ocurrieron los delitos, Francia y Brasil. De acuerdo con el informe difundido por la Guardia Civil, los arrestos se produjeron tras operativos coordinados entre las fuerzas de seguridad españolas y las autoridades de los países involucrados, con colaboración de organismos internacionales como INTERPOL.

Tanto el ciudadano francés implicado en los hechos violentos contra el empresario de criptoactivos como el nacional brasileño acusado de agresión sexual a un menor han quedado a disposición de la justicia española, a la espera de las decisiones sobre su entrega o extradición a sus países de origen, conforme a los procedimientos establecidos para las órdenes de detención y entrega internacionales.