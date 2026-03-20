David Gordo mantiene su bloque en una lista de la Sub-21 sin Thiago Pitarch, convocado con la Sub-19

El seleccionador nacional masculino Sub-21, David Gordo, dio a conocer este viernes la lista de convocados para los encuentros de clasificación al Europeo de la categoría en 2027 ante Chipre (27 de marzo, en Larnaca) y Kosovo (31 de marzo, en Alcalá de Henares), donde mantiene su bloque más habitual y sin la presencia del centrocampista del Real Madrid Thiago Pitarch, llamado por Paco Gallardo para la Sub-19.

"Está preparado para jugar con la Sub-21, sin duda, lo está demostrando en su club, pero hemos decidido que lo más conveniente en este momento es que juegue con la Sub-19, que se juega clasificación para el próximo Europeo, que clasifica también para el Mundial Sub-20", explicó Gordo en la rueda de prensa posterior a dar a conocer la convocatoria.

La posible inclusión del joven jugador madridista en la lista era uno de los alicientes ya que también puede ser seleccionado por Marruecos. "Nosotros les podemos ofrecer el mejor entorno, el mejor contexto para que crezcan como personas y crezcan como futbolistas, pero la decisión al final es suya y de su entorno", reconoció Gordo.

Con todo, el técnico madrileño sigue apostando por su bloque más habitual con jugadores como el centrocampista Marc Bernal (FC Barcelona), los extremos Jesús Rodríguez (Como 1907), Pablo García (Real Betis) y Jan Virgili (RCD Mallorca), el delantero Gonzalo García (Real Madrid) o el central Jon Martín (Real Sociedad). La baja más sensible es la del lesionado Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid).

Los 23 jugadores llamados por el seleccionador quedarán concentrados el lunes 23 al mediodía en Las Rozas (Madrid) y ya por la tarde realizarán su primer entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Actualmente, España es líder de su grupo con cinco triunfos y encara esta ventana internacional con el objetivo de seguir con esta dinámica positiva contra dos rivales a los que ya superó en la primera vuelta.

--LISTA DE CONVOCADOS:

PORTEROS: Salvi Esquivel (Atlético de Madrid), Fran González (Real Madrid) y Vicente Abril (Valencia CF).

DEFENSAS: Iván Fresneda (Sporting CP), Álex Jiménez (Bournemouth), Jon Martín (Real Sociedad), Juanma Herzog (UD Las Palmas), Jacobo Ramón y Álex Valle (Como 1907), Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven) y Rafa Obrador (SL Benfica).

CENTROCAMPISTAS: Chema Andrés (Stuttgart), Marc Bernal (FC Barcelona), Dani Requena (Córdoba CF), Peio Canales (Racing de Santander), Mario Martín (Getafe CF) y Fer López (RC Celta).

DELANTEROS: Pablo García (Real Betis), Jesús Rodríguez (Como 1907), Eliezer Mayenda (Sunderland), Adrián Niño (Málaga CF), Jan Virgili (RCD Mallorca) y Gonzalo García (Real Madrid).