Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en una playa de Lújar

La playa de Cambriles, en el municipio granadino de Lújar, volvió a ser escenario de un hallazgo trágico cuando un vecino de la zona encontró un cadáver en avanzado estado de descomposición, hecho que imposibilita por el momento la identificación de la persona fallecida. Según informó Europa Press, la Guardia Civil confirmó que el cuerpo sin vida fue localizado durante la mañana del viernes en el citado tramo del litoral, en circunstancias que se suman a otras tragedias recientes vinculadas a la llegada de pateras en la zona.

Europa Press detalló que fue un residente quien, al transitar por la playa de Cambriles, alertó a las autoridades sobre la presencia del cadáver. A raíz del aviso, al menos una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar para inspeccionar el área y coordinar el levantamiento del cuerpo. La prioridad de las fuerzas de seguridad consiste en trasladar el cadáver al Instituto de Medicina Legal, donde se procederá a los exámenes necesarios para intentar determinar su identidad y las posibles causas de la muerte, aun cuando el estado de descomposición constituye un obstáculo relevante para la identificación inmediata.

Este suceso se produce pocos días después de otra tragedia marítima ocurrida en la zona. El pasado domingo, 15 de marzo, se realizaron tareas de rescate en las proximidades de la playa de Gualchos-Castell de Ferro, donde se localizaron los cuerpos de tres personas. Estas muertes se registraron tras el desembarco de una patera con diecisiete ocupantes durante la madrugada del mismo día, según consignó Europa Press. Luego de ese incidente, las autoridades intensificaron los rastreos en la franja litoral comprendida entre Gualchos y Lújar, con apoyo del Helimer de Salvamento Marítimo, para localizar posibles restos u otros cuerpos no recuperados tras el siniestro.

De acuerdo con información brindada por Europa Press, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, informó a comienzos de la semana que efectivos de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo continuaban desarrollando operativos de búsqueda en el área, ante la posibilidad de que pudieran aparecer más víctimas relacionadas con el reciente naufragio de la embarcación precaria.

Europa Press subrayó que las condiciones en las que fue hallado el cuerpo este viernes aumentan la dificultad de esclarecer su procedencia, aunque la cercanía temporal y geográfica con el hundimiento de la patera lleva a las autoridades a considerar que podría tratarse de uno de los migrantes desaparecidos días atrás. No obstante, hasta que los resultados forenses permitan una identificación fehaciente, se mantiene abierta la investigación para aclarar la identidad y las circunstancias en torno al fallecimiento.

Mientras el cadáver permanece bajo custodia de las autoridades para su análisis en el Instituto de Medicina Legal, las patrullas de la Guardia Civil y el dispositivo marítimo continúan la vigilancia en las playas de esta franja del litoral granadino. Las recientes tragedias han reactivado el despliegue de medios aéreos y náuticos tanto en Cambriles como en otras localidades limítrofes, buscando tanto a posibles supervivientes como a víctimas adicionales.

El episodio detectado en Cambriles no se aísla de otros casos ocurridos durante las semanas previas, en el marco del aumento de llegadas de embarcaciones irregulares al sur de la península, lo cual ha situado a la costa de Granada en el foco de las operaciones de vigilancia y rescate por parte de los cuerpos de seguridad y salvamento. La situación mantiene la alerta en la zona, con equipos activos rastreando tierra y mar ante los riesgos que acompañan a la migración por vías marítimas.

A lo largo del viernes, especialistas forenses y personal de investigación recabaron en la playa de Cambriles los indicios presentes en la escena, al tiempo que se coordinaban con el Instituto de Medicina Legal para iniciar los procedimientos que permitan arrojar luz sobre el origen y el perfil de la persona encontrada. Las autoridades señalaron a Europa Press que la colaboración ciudadana fue determinante por brindar un aviso rápido que permitió la actuación oportuna de los servicios oficiales.

En jornadas anteriores, tras el hallazgo de los tres cadáveres cerca de Gualchos-Castell de Ferro, los trabajos de rastreo, según datos suministrados por Europa Press, incluyeron la participación de patrullas terrestres, embarcaciones y un helicóptero especializado en rescates de Salvamento Marítimo, en coordinación con la Guardia Civil. Los equipos exploraron la costa y aguas próximas en busca de otros desaparecidos, tras la información inicial sobre el número de ocupantes y las dificultades enfrentadas por la embarcación durante la noche del desembarco.

Europa Press reportó que la playa de Cambriles y sus alrededores han formado parte de zonas identificadas como frecuentadas por el tránsito de pateras, especialmente en las últimas semanas, reflejando la persistencia de rutas migratorias que, pese a sus riesgos, continúan empleando muchas personas. Este escenario ha motivado la continuidad de los operativos de vigilancia, no solo para las tareas de rescate, sino también para la prevención de nuevos siniestros marítimos y la atención inmediata a emergencias humanitarias.

Los equipos de rescate y las autoridades insisten en que el proceso de identificación de los cuerpos hallados puede requerir tiempo, dado el deterioro por la exposición marina y los intervalos transcurridos entre la desaparición y la aparición de los cadáveres. Las labores forenses, según señaló Europa Press, tienen como objetivo aportar certezas tanto a nivel judicial como para las familias que esperan noticias sobre sus allegados desaparecidos en las últimas semanas en la ruta del mar de Alborán.