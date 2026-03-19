Agencias

Tenerife se prepara para "lo peor" de la borrasca en la próxima madrugada y pide limitar los desplazamientos

Las autoridades insisten en extremar precauciones y evitar traslados no esenciales ante la previsión de intensas precipitaciones, vientos huracanados y oleaje que afectarán principalmente al sur y área metropolitana durante la madrugada, según ha alertado Rosa Dávila

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La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, indicó que las precipitaciones más intensas vinculadas a la borrasca 'Therese' podrían dejar hasta 300 litros de agua por metro cuadrado a lo largo del fin de semana. Así lo manifestó en rueda de prensa tras una reunión con los coordinadores de emergencia municipales, destacando que las peores condiciones meteorológicas afectarán especialmente al sur, suroeste y al área metropolitana de la isla durante la madrugada, y haciendo énfasis en que deben extremarse las medidas de precaución y limitar las salidas solo a lo estrictamente necesario. El medio local detalló que la advertencia forma parte del plan de respuesta de las autoridades ante la previsión de lluvias intensas, vientos huracanados y fuertes fenómenos costeros.

Según informó la prensa tras la comparecencia de Dávila y del jefe de servicio de Protección Civil del Cabildo, Néstor Padrón, la borrasca ya dejó en la isla vientos que superaron los 200 kilómetros por hora en zonas de cumbre y episodios de oleaje que forzaron el cierre de la carretera de Garachico en el norte. Los datos oficiales señalan que la cota de nieve descendió hasta los 1.600 metros de altitud, sumando otro elemento de riesgo a la situación meteorológica.

Tal como publicó el medio, la presidenta explicó que, aunque hasta el momento la isla no ha registrado incidencias relevantes, la previsión apunta a que durante la próxima madrugada se concentrarán las precipitaciones más fuertes en las mencionadas zonas. Las autoridades han pedido a la población mantenerse alejada de la costa y de los litorales para evitar accidentes por el mal estado del mar.

El Cabildo recordó la vigencia de las alertas por lluvias, viento y fenómenos costeros, así como la aplicación de las restricciones establecidas en el Plan de Emergencias Insular (PEIN), activado desde el día anterior en previsión del agravamiento de las condiciones meteorológicas. Como parte de estas medidas, se dispuso el cierre de los accesos tanto al Parque Nacional del Teide como al de Teno para proteger la seguridad de residentes y turistas.

La presidenta, según reportó el medio local, confirmó la suspensión de todas las actividades deportivas y culturales programadas en la isla. La decisión no solo afecta a los eventos programados al aire libre, sino también a cualquier cita que implique la reunión de personas en espacios cerrados, con el objetivo de restringir la movilidad en carretera y reducir la exposición al riesgo.

El Cabildo resalta que la previsión meteorológica adversa probablemente se prolongará a lo largo del fin de semana, con posibilidades de acumulados de agua considerables en diversas áreas de Tenerife. Por esta razón, Dávila solicitó extremar la precaución, seguir al pie de la letra las recomendaciones y directrices de los organismos oficiales y limitar toda actividad fuera del hogar a lo estrictamente esencial.

Por último, ante la gravedad de la situación, el Cabildo, en conjunto con los ayuntamientos de Adeje, El Puerto de la Cruz y Santa Cruz, habilitó tres albergues destinados a quienes requieran alojamiento temporal de emergencia. Según consignó el medio, la iniciativa busca dar respuesta rápida a las necesidades que puedan surgir en el contexto de las intensas precipitaciones y vientos pronosticados para las próximas horas.

Las autoridades mantienen una vigilancia permanente de la evolución meteorológica y reiteran la importancia de respetar las restricciones impuestas para evitar incidentes y garantizar la seguridad de todos los habitantes de la isla.

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