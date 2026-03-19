Sánchez apela a la "responsabilidad" de todos los grupos para aprobar las medidas urgentes por la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la "responsabilidad" de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante el paquete de medidas para paliar los efectos que está teniendo el conflicto en Irán, insistiendo en que esa es ahora la prioridad y dejando para más adelante la presentación de los presupuestos.

En declaraciones en Bruselas a su llegada al Consejo Europeo, Sánchez ha subrayado la "gravedad del momento" y "la necesidad de sacar adelante un real decreto ley que dé certidumbre a nuestros hogares, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, a la economía en general".

Por ello, ha apelado "a la responsabilidad" de todos los grupos parlamentarios y a estar "a la altura de lo que nos exige la sociedad española", insistiendo una vez más en que la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tendrá que esperar por ahora.

En cuanto al paquete de medidas, ha explicado que por una parte "darán respuesta a los efectos coyunturales" que está teniendo el conflicto, "ayudando a los sectores principalmente afectados", y por otra parte incluirán "medidas estructurales muy vinculadas con la transformación energética que España viene afrontando y desarrollando desde hace más de siete años".

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