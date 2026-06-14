Crecen un 5,4 % las remesas a República Dominicana en los primeros cinco meses de 2026

Santo Domingo, 14 jun (EFE).- República Dominicana recibió en los primeros cinco meses del año remesas por 5.170,1 millones de dólares, un incremento interanual de 5,4 %, informó este domingo el Banco Central (emisor).

Sólo en mayo las remesas alcanzaron los 1.090,2 millones de dólares, cifra que supera en 104,8 millones lo recibido en ese mismo mes en 2025, una subida interanual de 10,6 %.

El emisor señaló que este comportamiento se atribuye, en gran medida, a los envíos realizados por la diáspora residente en los Estados Unidos, país que originó el 82,3 % de los flujos formales recibidos en mayo.

Este resultado se alinea con el desempeño de la economía estadounidense, donde el índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) registró un valor de 54,5 en mayo, sosteniendo la expansión del sector servicios, el cual concentra una proporción importante del empleo de los dominicanos en ese país.

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Las remesas constituyen una de las principales fuentes generadoras de divisas para República Dominicana, junto al turismo y las zonas francas de exportación.

El Banco Central también destacó la recepción de remesas por canales formales desde otros países durante mayo.

En este orden, España registró un valor de 62,0 millones de dólares, equivalente al 6,2 % del total, posicionándose como el segundo país emisor en consistencia con el volumen de la diáspora dominicana.

A este le siguieron Italia y Haití, con una participación de 1,2 % cada uno, y Suiza, con el 1,1 % de los flujos recibidos. El porcentaje restante se distribuyó entre naciones como Francia, Canadá y Alemania, entre otras. EFE

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