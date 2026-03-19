Planas (CAEB) anima a las empresas de Baleares a compartir su experiencia en turismo con República Dominicana

El desarrollo de estrategias enfocadas en la transformación digital para robustecer infraestructuras esenciales y una gestión más inteligente de los recursos naturales fue uno de los aspectos clave que se abordaron en la I Cumbre empresarial Baleares-República Dominicana. De acuerdo con la información de Europa Press, este evento reunió a líderes del empresariado balear y dominicano en el Hotel Embajador de Santo Domingo, donde se puso en relieve la importancia de compartir conocimientos sobre innovación, sostenibilidad y talento en el sector turístico.

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, animó explícitamente a las empresas baleares a compartir su trayectoria en turismo y digitalización con sus pares de República Dominicana, según reportó Europa Press. Acompañada por la vicepresidenta de la patronal, Carolina Quetglas, y el presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de CAEB, José Mañas, Planas encabezó una delegación compuesta por medio centenar de representantes empresariales, tanto asociados de la patronal como de compañías baleares establecidas en el Caribe. Durante la jornada, los asistentes participaron en actividades de networking orientadas a identificar oportunidades de colaboración y establecer alianzas estratégicas.

Durante su intervención en la clausura de la cumbre, Planas manifestó que la intención principal es “compartir nuestro talento y experiencia en turismo y transformación digital con las empresas de República Dominicana”, según consignó Europa Press. La jornada de trabajo facilitó el intercambio de conocimiento sobre talento, turismo y digitalización, áreas que las empresas de Baleares consideran fundamentales para un desarrollo turístico sostenible y competitivo.

José Mañas explicó que uno de los focos del empresariado balear se sitúa en la transformación digital orientada a incrementar la resiliencia de infraestructuras de telecomunicaciones y en la digitalización de los recursos naturales. Mañas mencionó la importancia de la observación y predicción avanzada del comportamiento de estos recursos como vía para diseñar estrategias que permitan mejorar la gestión hídrica, atender fenómenos extremos relacionados con el cambio climático y optimizar el uso energético y de telecomunicaciones.

En el ámbito turístico, la vicepresidenta Carolina Quetglas abordó la evolución de las cadenas hoteleras baleares. Según Europa Press, Quetglas comentó que la tendencia se ha desplazado desde un modelo centrado en grandes resorts aislados hacia un enfoque donde cobran más peso aspectos como la sostenibilidad reputacional, la contratación y capacitación local, y la integración de socios dominicanos en el negocio. A pesar de estos avances, señaló que continúa vigente el debate sobre cómo equilibrar el beneficio local con la lógica de enclave de este tipo de inversiones.

Quetglas resaltó el modelo balear de turismo, describiéndolo como un ejemplo de colaboración público-privada y privada-privada. Mencionó que este enfoque ha permitido diseñar soluciones específicas para los destinos y ejecutar proyectos de innovación aplicada. Para la vicepresidenta de CAEB, la clave del turismo futuro reside en el uso eficiente de datos, tecnología y talento, junto con una gobernanza adecuada. Explicó que el valor añadido de Baleares radica en demostrar que un destino turístico puede pasar del crecimiento a la gestión inteligente.

Después del encuentro empresarial se desarrolló una mesa bilateral institucional, en la que las autoridades dominicanas conocieron de primera mano el modelo de colaboración público-privada implementado en Baleares. A esta reunión asistió la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, quien, según detalló Europa Press, subrayó el papel del empresariado y de las empresas familiares que han apostado por la internacionalización y la innovación, culminando así en el posicionamiento de Baleares como destino líder y competitivo. Prohens remarcó que “el éxito de Baleares es también el éxito de sus empresarios”, y recalcó que el liderazgo no se mantiene por inercia, sino por la capacidad de evolucionar, innovar y anticipar los cambios.

Durante la cumbre, los representantes empresariales destacaron que los principales retos del sector incluyen la consolidación de alianzas que permitan potenciar tanto la rentabilidad económica como los beneficios sociales y ambientales para ambos territorios. De acuerdo con Europa Press, la experiencia balear en adaptación a las nuevas exigencias del turismo global se puso como ejemplo de las oportunidades que ofrece el intercambio de buenas prácticas y la cooperación entre agentes públicos y privados.

El evento apuntó a abrir nuevas posibilidades de negocio y fomentar la transferencia de conocimiento, fortaleciendo los lazos entre el ecosistema empresarial balear y dominicano. Desde la patronal balear se reiteró la disposición a continuar el trabajo conjunto para afrontar los desafíos comunes del sector turístico, especialmente en lo que respecta a la digitalización, la sostenibilidad y la respuesta al cambio climático.