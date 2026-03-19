Los líderes UE dan el visto bueno a los esfuerzos para desbloquear Ormuz "cuando se den las condiciones"

La preocupación de los Estados miembros de la Unión Europea por el posible impacto del conflicto en Oriente Próximo se ha trasladado a la revisión constante de sus consecuencias para la economía, la seguridad energética y la migración. El Consejo Europeo solicitó a la Comisión que monitorice estos efectos y presente propuestas de acción conforme la situación evolucione, manifestando inquietud no solo por la volatilidad de los precios de la energía y la cadena de suministro, sino también por la posibilidad de flujos migratorios hacia territorio europeo. Según publicó Europa Press, los jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete países integrantes han acordado mantener una vigilancia estricta y prepararse para responder con recursos diplomáticos, jurídicos, operativos y financieros ante cualquier movimiento relevante en estos ámbitos.

Los líderes de la UE expresaron su aprobación a los esfuerzos orientados a restablecer el libre tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, condicionando el respaldo a que existan las circunstancias adecuadas para intervenir. Europa Press indicó que el Consejo Europeo ha valorado positivamente las acciones anunciadas por algunos países del bloque, las cuales buscan asegurar la libre navegación y contemplan la colaboración con socios regionales. Estas conclusiones, adoptadas por unanimidad en la cumbre celebrada en Bruselas, también reiteran la postura de la UE a favor de respetar íntegramente el Derecho Internacional en todos los frentes de conflicto, aunque el texto consensuado no menciona de forma expresa a Estados Unidos ni a Israel.

La declaración oficial señala: "El Consejo Europeo celebra el refuerzo anunciado por algunos Estados miembro, incluso mediante una coordinación reforzada con los socios de la región, para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una vez se den las condiciones necesarias". Además, el bloque comunitario subrayó su voluntad de contribuir a todas las iniciativas diplomáticas que busquen reducir las tensiones y prevenir amenazas contra la navegación comercial. Europa Press destacó que estas manifestaciones han llegado después de que potencias como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón expresaron su disposición a involucrarse en el resguardo del paso marítimo, escenario recurrente de incidentes en medio de la negativa a participar en la operación naval promovida por el gobierno estadounidense.

En la reunión, los mandatarios condenaron los actos que pongan en riesgo la seguridad del tránsito marítimo por Ormuz, señalando que la obstrucción de esta ruta afecta de manera directa al flujo global de petróleo. El Consejo Europeo expresó su rechazo a toda acción que impida o desincentive el ingreso o salida de embarcaciones por el estrecho, relevante en el tráfico mundial de hidrocarburos. Entre las decisiones discutidas, se incluyó la llamada a imponer una moratoria sobre ataques contra instalaciones energéticas y recursos hídricos, solicitando que todos los actores se abstengan de hostilidades que puedan agravar la crisis humanitaria o energética.

El Consejo Europeo también encomendó a la Comisión la tarea de mantener informado al bloque sobre los posibles efectos del enfrentamiento en Oriente Próximo respecto a la seguridad del suministro de energía, los precios y la migración. Además, instó a coordinar medidas para gestionar cualquier riesgo para la seguridad interna a consecuencia de la escalada en la región. Según detalló Europa Press, el texto consensuado reafirma la importancia de la contención y aboga por la protección de civiles y de infraestructura esencial.

En cuanto a Irán, el Consejo Europeo condenó lo que denomina "ataques indiscriminados" de este país a Estados vecinos del Golfo, mostrando solidaridad con los gobiernos afectados por la inestabilidad regional. Asimismo, se refirieron a la situación en Ucrania y remarcaron la necesidad de trabajar conjuntamente con Kiev para fortalecer capacidades defensivas aéreas y antidrón, una recomendación que ya había surgido en el Consejo de Asuntos Exteriores realizado días antes.

La reunión también incluyó valoraciones sobre el reciente ataque a una base británica en Chipre. Los líderes de la UE manifestaron un respaldo unánime al Reino Unido y reconocieron la asistencia brindada por Estados como Francia, Grecia y España. Además, apoyaron el inicio de discusiones entre Nicosia y Londres acerca del futuro estatus de las bases británicas en el territorio chipriota, asunto que mantiene relevancia geopolítica en el Mediterráneo oriental.

Uno de los aspectos destacados por Europa Press ha sido el análisis sobre la dimensión migratoria del conflicto. Aunque hasta ahora no se han detectado flujos masivos hacia Europa derivados de la situación en Oriente Próximo, el Consejo hizo hincapié en la importancia de mantener una vigilancia reforzada, recordando las lecciones extraídas de la crisis migratoria de 2015. El documento señala que la Unión Europea está en posición de activar plenamente sus mecanismos para contener movimientos migratorios desordenados y proteger sus fronteras exteriores. En ese sentido, reafirmó la obligación de apoyar a los países de la región para que gestionen apropiadamente la atención y asistencia a la población desplazada o necesitada de protección.

Respecto a Líbano, el Consejo Europeo lanzó una petición para reducir la tensión y garantizar la seguridad tanto de la población civil como de la infraestructura esencial. Los Estados miembros solicitaron a Israel que limite cualquier escalada militar en territorio libanés y respete la soberanía del país. Al mismo tiempo, el texto condena los ataques perpetrados por Hezbolá en apoyo a Irán y exige el cese inmediato de estas acciones. Europa Press informó que la UE reiteró el llamado a cumplir el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, renovando su apoyo a la misión de la ONU (FINUL) desplegada en el sur de Líbano y rechazando los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz.

En las conclusiones, los líderes europeos garantizaron que su ayuda a Líbano permanecerá vigente, incluyendo la posible utilización de los fondos de emergencia para paliar las necesidades urgentes de la población local.

Respecto a la situación en Gaza y Cisjordania, el Consejo expresó su inquietud y defendió la solución de dos Estados como vía para resolver el conflicto. Insistió en la necesidad de que Israel y Hamás respeten el alto el fuego acordado, demandando el desarme definitivo de la organización palestina y de otros grupos armados no estatales, así como la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional provisional para contribuir a la estabilización. Europa Press recalcó que las autoridades comunitarias lamentaron la situación humanitaria en Gaza y requirieron a Israel que permita el acceso inmediato y sin obstáculos a la ayuda que gestionan agencias de la ONU, asegurando la distribución continuada de suministros básicos para la población.

El texto adoptado también solicita al Ejecutivo israelí la liberación de los fondos impositivos retenidos, que corresponden a la Autoridad Palestina. En relación con Cisjordania, Bruselas condenó las acciones de Israel vinculadas a la expansión de asentamientos, incluidas aquellas en Jerusalén Este, y expresó la necesidad de revertir tales medidas, cumpliendo con el Derecho Internacional y protegiendo a la población palestina en los territorios ocupados. Los países miembros señalaron la repetición y agravamiento de episodios de violencia protagonizados por colonos contra civiles palestinos y comunidades cristianas, reclamando la adopción de restricciones adicionales contra individuos y entidades vinculados con estos actos.

Europa Press apuntó que el Consejo Europeo hará seguimiento de la implementación de estas medidas y mantendrá la coordinación con socios internacionales para contribuir a la estabilidad y la seguridad en los ámbitos regionales afectados por los distintos conflictos.