Laura Matamoros, fría reacción al tenso reencuentro de su padre y Makoke en los juzgados

Kiko Matamoros y Makoke se han sentado este miércoles ante el juez en la Audiencia Provincial de Madrid acusados de un delito de ocultamiento de bienes para evitar el pago de una deuda de más de un millón de euros con Hacienda, por el que se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 5 años de cárcel y 636.697 euros en concepto de indemnización al fisco en el caso del colaborador, y de 4 años de prisión y 471.900 euros en el caso de su exmujer.

Un juicio que se ha pospuesto en el último momento para el próximo 17 de abril después de que los abogados de la tertuliana presentasen 'in extremis' -apenas 24 horas antes- un extenso informe pericial para intentar demostrar su inocencia del delito de cooperadora necesaria para que el entonces su marido defraudase a la Agencia Tributaria.

Mientras Kiko se veía las caras con Makoke en el banquillo de los acusados -un tenso reencuentro en el que no se han mirado ni se han dirigido la palabra- su hija Laura Matamoros ha continuado con sus compromisos profesionales y acudía a su puesto de colaboradora en 'Espejo Público' para comentar los temas de actualidad (en este caso, el 'dardo' que su tía Mar Flores ha lanzado a Alejandra Rubio al asegurar que por escribir un libro no se es escritora).

A su salida de las instalaciones de Atresmedia, Europa Press ha preguntado a la influencer por el complicado horizonte legal al que se enfrenta su padre pero, lejos de salir en su defensa o mostrarle su apoyo públicamente, se ha mantenido impasible y se ha limitado a dar las gracias y a decir que "lo siento mucho. Hasta luego perdón", dejando en el aire si cree que el colaborador podrá probar su inocencia, o si ha visto cómo ha sido su encuentro con Makoke.