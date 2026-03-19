La UA condena el triple atentado suicida en el noreste de Nigeria que dejó más de 20 muertos y cien heridos

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, subrayó que los recientes atentados suicidas en Maiduguri constituyen un intento desesperado de grupos terroristas ante la presión constante de las fuerzas de seguridad, y aseguró que no existe ningún lugar seguro para los extremistas en territorio nigeriano. Según consignó el medio, Tinubu declaró que el Gobierno “localizará, combatirá y derrotará por completo” a quienes perpetran estos actos, después de que las autoridades confirmaran 23 víctimas mortales y 108 personas heridas como resultado de ataques coordinados en dos mercados y un hospital en la capital del estado de Borno.

Tal como informó la fuente, la serie de explosiones se atribuyó al grupo Estado Islámico en África Occidental (ISWA), grupo escindido de Boko Haram, que ha realizado otros ataques en el noreste de Nigeria. El triple atentado suicida provocó más de una veintena de muertes y dejó a más de un centenar de heridos, situación que volvió a poner en foco la amenaza persistente del terrorismo en la región.

El impacto de los atentados generó una respuesta inmediata de la Unión Africana (UA). El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Youssouf Ali, condenó enérgicamente estos actos y expresó su solidaridad con el gobierno y la ciudadanía nigeriana ante esta crisis. Ali afirmó que el bloque africano rechaza de forma inequívoca cualquier manifestación de violencia proveniente de extremistas y terroristas y destacó que estos hechos vulneran gravemente los Derechos Humanos, además de socavar la paz y la estabilidad de las comunidades afectadas, reportó la fuente.

Durante los últimos años, las autoridades nigerianas han desplegado esfuerzos constantes para mejorar la seguridad en Maiduguri y sus alrededores, según detalló la fuente. A pesar de estas medidas, el último ataque demostró que la actividad terrorista sigue representando un serio desafío. Youssouf Ali destacó que incidentes como el ocurrido refuerzan la necesidad de vigilancia y resiliencia continuas por parte de los gobiernos y las comunidades.

La UA llamó a la comunidad internacional a incrementar su apoyo, no solo mediante asistencia humanitaria, sino también a través del fortalecimiento de capacidades y la provisión de información de inteligencia. Según consignó el medio, el presidente de la Comisión insistió en que la respuesta más eficaz contra el terrorismo debe ser integral, apoyándose en la acción colectiva y en la cooperación entre países y agencias.

En el mismo comunicado, la UA valoró los avances y el compromiso de las fuerzas de seguridad nigerianas en la lucha contra el terrorismo, pero advirtió que la persistencia de estos ataques obliga a mantener y reforzar la cooperación a nivel regional e internacional. El organismo africano reiteró su respaldo a Nigeria en su búsqueda por restaurar y consolidar la paz y la estabilidad tanto en el noreste del país como en otros puntos donde operan grupos armados, reportó el medio.

Los atentados de Maiduguri se suman a la ola de violencia registrada en los últimos meses en el norte y este de Nigeria, zonas donde operan tanto Boko Haram como otros grupos derivados. Según publicó la fuente, los ataques han incrementado la inseguridad en la región, afectando la vida cotidiana de miles de personas y aumentando la presión sobre los servicios de emergencia y salud hospitalaria local.

En el contexto de la respuesta nacional, Tinubu reiteró que las Fuerzas Armadas y las agencias de seguridad gozan del respaldo del Ejecutivo federal para llevar a cabo sus tareas de seguimiento y neutralización de las células responsables de los ataques. En palabras del presidente, “Nigeria no sucumbirá al miedo” ante esta nueva oleada de atentados.

Además del apoyo diplomático y político, la UA subrayó la importancia de que Nigeria y los países que integran la cuenca del lago Chad cuenten con recursos suficientes para enfrentar tanto el impacto inmediato como las consecuencias a largo plazo del terrorismo, particularmente en relación a la atención de víctimas y a la reconstrucción social de las comunidades afectadas. La organización enfatizó que el enfrentamiento al extremismo exige el compromiso de todos los sectores de la sociedad.

La fuente detalló que los ataques en Maiduguri reavivaron el debate acerca de la eficacia de la cooperación internacional y el nivel de recursos asignados a la seguridad del noreste nigeriano. Líderes políticos y representantes de organismos multilaterales coincidieron en la necesidad de medidas conjuntas y de intercambiar información oportuna acerca de los movimientos y planes de los grupos violentos con el objetivo de anticipar y frustrar nuevas acciones.

El reciente triple atentado evidenció una vez más el reto constante al que se enfrentan las autoridades nigerianas, de acuerdo con lo publicado por la fuente, en una región afectada por desplazamientos de población, ataques a infraestructuras y restricciones en el acceso a servicios básicos. La reconstrucción del tejido social y el restablecimiento gradual de la normalidad en Maiduguri y otros puntos del noreste siguen representando prioridades tanto para el gobierno local como para la comunidad internacional.