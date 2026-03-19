La Fundación Euroamérica ensalza la "mirada muy equilibrada al pasado y muy inteligente al futuro" de Felipe VI

Jáuregui, quien además de presidir la Fundación Euroamérica ha desempeñado funciones como eurodiputado, subrayó que la posición recientemente expresada por el monarca Felipe VI implica una revisión histórica en la que se reconoce la intención de los Reyes Católicos de proteger a las poblaciones indígenas mediante la promulgación de las Leyes de Indias, pero reconoce al mismo tiempo los abusos perpetrados durante la Conquista. Según lo publicado por Europa Press, el Rey reconoció el lunes que "hubo mucho abuso" durante aquellos episodios y que, analizando estos hechos desde la perspectiva y los valores actuales, no pueden considerarse motivo de orgullo. Jáuregui consideró que las palabras del jefe del Estado español suponen "un gesto clave" que puede facilitar y fortalecer las relaciones institucionales de España con países como México y, por extensión, con el conjunto de América Latina.

En su intervención en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Jáuregui puso de relieve que la postura de Felipe VI representa "una mirada equilibrada al pasado y muy inteligente hacia el futuro", en referencia al reconocimiento de los episodios de abuso cometidos por los colonizadores europeos. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Jáuregui afirmó que el gesto del monarca abre una vía favorable para el avance en las relaciones bilaterales y para el fortalecimiento de los lazos con las naciones latinoamericanas.

El presidente de la OEI, Mariano Jabonero, aprovechó el evento para expresar su inquietud ante la situación de las democracias en el espacio iberoamericano. Jabonero advirtió, según reportó Europa Press, que fenómenos como las migraciones y la inseguridad están dando lugar a discursos políticos que tildó como xenófobos y de bajo nivel argumentativo. Por su parte, Jáuregui señaló las dificultades que atraviesan las democracias en el ámbito global, identificando tres factores que las debilitan: la polarización, la postverdad y el populismo. Apuntó a que en América Latina persiste una fragilidad democrática, cuyos orígenes atribuyó a la ausencia de una cultura democrática consolidada tras décadas marcadas por conflictos políticos, golpes militares, dictaduras severas o la acción de guerrillas.

Europa Press añadió que tanto Jáuregui como Jabonero señalaron elementos estructurales que afectan a la región latinoamericana. Jabonero enfatizó la desigualdad y un nivel muy bajo de productividad como problemas de relevancia para el desarrollo de los países del área, manifestando que la escasa productividad impide la generación de riqueza suficiente para distribuir entre la población. Este escenario, según su análisis, limita las posibilidades de superar la brecha social.

En el marco del análisis de seguridad, Jabonero hizo referencia a los elevados índices de violencia y a la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las sociedades latinoamericanas, hechos que, según subrayó, están contaminando múltiples sectores sociales. Jáuregui añadió que las actuaciones unilaterales, como la destrucción de embarcaciones en el Caribe por parte de Estados Unidos durante 2024, no constituyen respuestas efectivas frente a la violencia, y abogó por un rediseño integral del sistema.

Sobre la influencia externa, Jáuregui denunció que la democracia latinoamericana enfrenta una debilidad adicional por su "sumisión a la doctrina Monroe", reflexión vinculada a la histórica política de Estados Unidos hacia el continente. Según indicó Europa Press, el expolítico español calificó la actual influencia extranjera como particularmente grave, y cuestionó las repercusiones sobre la soberanía de los pueblos para decidir libremente sus líderes. Jabonero se refirió al papel del expresidente estadounidense Donald Trump, especialmente en naciones como Argentina y Ecuador, y sugirió que la injerencia de potencias externas condiciona los procesos democráticos regionales.

Ambos participantes coincidieron en la importancia de la educación, la cultura y el desarrollo científico como pilares para fortalecer la democracia y blindar a las sociedades frente al engaño y la manipulación. Durante el evento de la OEI, Jabonero defendió que “una sociedad educada, culta y tecnificada es menos propensa al engaño”, según detalló Europa Press.

En cuanto a la dimensión migratoria, Jáuregui criticó la gestión europea ante el flujo de inmigrantes latinoamericanos y sostuvo que Europa ha fracasado en el manejo de este fenómeno. No obstante, elogió la integración lograda por la comunidad latina en España, a la que denominó un caso exitoso. El presidente de la Fundación Euroamérica argumentó que Europa necesita “la migración ordenada como el respirar”, y lamentó la falta de disposición política para abordar el tema de manera integral. Jabonero añadió que la historia latinoamericana ha estado marcada por el fenómeno migratorio, recordando que durante el siglo XX muchas personas emigraron desde el continente europeo hacia América Latina escapando de guerras, privaciones y presión política, flujo que en años recientes se ha revertido en sentido contrario.

Las intervenciones recogidas por Europa Press evidenciaron los desafíos compartidos entre ambos lados del Atlántico, instando al reconocimiento histórico, al fortalecimiento institucional y al impulso de políticas más sensibles y comprometidas con la realidad cambiante de Iberoamérica.