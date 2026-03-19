La FIFA aprueba el reglamento que aumentará la presencia de mujeres en los cuerpos técnicos

La FIFA impulsó recientemente una serie de iniciativas para aumentar el número de entrenadoras y médicas mujeres en el fútbol profesional, apoyando desde 2021 a 795 entrenadoras de 73 federaciones miembro con becas de formación para que accedan a titulaciones y oportunidades de desarrollo profesional avanzadas. Este esfuerzo se integra en un nuevo reglamento que obliga a los equipos participantes en competiciones femeninas de la FIFA a incorporar mujeres en puestos directivos y técnicos, según informó el organismo.

De acuerdo con lo informado por el medio oficial de la FIFA, el Consejo del organismo aprobó un reglamento que exige, a partir de este año, que cada equipo inscrito en las competiciones femeninas de la FIFA cuente con una entrenadora principal o, al menos, una entrenadora asistente mujer. Además, será obligatorio que una integrante del cuerpo médico sea mujer y que al menos dos oficiales en el banquillo del equipo pertenezcan al sexo femenino. Según detalló la FIFA, estas reglas se aplicarán en todos los torneos de selecciones y de clubes bajo su jurisdicción, sin distinción de categoría de edad.

La medida tendrá su primera aplicación en el Mundial Sub-20 femenino, que se celebrará en Polonia en septiembre, extendiéndose posteriormente a todas las competiciones organizadas por la FIFA, incluido el Mundial absoluto femenino previsto en Brasil para 2027. El medio destaca que el objetivo central de esta regulación es consolidar el crecimiento del fútbol femenino mediante una mayor representación femenina en los cargos de dirección y apoyo técnico.

Jill Ellis, directora general de fútbol femenino de la FIFA, manifestó a través del medio que actualmente la cantidad de entrenadoras no responde al crecimiento exponencial de esta rama deportiva. Ellis expresó: “Hoy en día no disponemos de suficientes entrenadoras. Debemos redoblar esfuerzos para potenciar el cambio y crear estructuras claras, ampliar las oportunidades e incrementar la visibilidad de las mujeres en los banquillos”. Estas declaraciones reflejan el compromiso del organismo de modificar el escenario actual, donde predominan los hombres en los puestos técnicos de los equipos femeninos.

La FIFA puntualizó que la brecha de género persiste a pesar de la extensa expansión global del fútbol femenino, lo que motivó la elaboración del reglamento recientemente aprobado. Según la información publicada por el organismo, la estrategia también abarca acciones a largo plazo, como el fortalecimiento de programas de becas y el diseño de esquemas de mentoría dirigidos a entrenadoras de élite. En este sentido, la tercera edición del Programa de mentoría para entrenadoras de élite, prevista para 2025, emparejará a 20 entrenadoras emergentes con 20 entrenadores experimentados a escala internacional, buscando promover la transferencia de conocimientos y acelerar la consolidación profesional de las mujeres en los banquillos.

El medio oficial de la FIFA también destacó que, por medio del programa de legado de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026, los clubes de primera y segunda división de la Superliga Femenina de Inglaterra han accedido a becas de formación técnica para mujeres que aspiran a obtener la licencia A y la licencia Pro de la UEFA. Estas acciones buscan expandir la base de entrenadoras y permitir una mayor circulación de mujeres en los equipos técnicos profesionales.

Por último, la FIFA precisó que ha elaborado una estructura de desarrollo destinada a formadoras de entrenadoras, con el propósito de incrementar el número de técnicas con las capacidades para instruir a nuevas generaciones de entrenadoras en ambientes profesionales. Este conjunto de medidas responde a la intención del organismo de asociar el avance en términos de participación y calidad deportiva en el fútbol femenino con un incremento sustancial de la representación femenina en los cuerpos directivos, técnicos y médicos, según reportó la FIFA.