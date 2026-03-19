La Bolsa de São Paulo sube 0,35 % tras la reducción de los tipos en Brasil

São Paulo, 19 mar (EFE).- La Bolsa de São Paulo cerró este jueves con una subida del 0,35 % tras la decisión del Banco Central brasileño de reducir la tasa básica de intereses del país desde el 15,0 % hasta el 14,75 % anual, la primera disminución en casi dos años pese a la "cautela" ante los efectos de la guerra en Irán.

Además de reducir los tipos por debajo de lo esperado por el mercado, el organismo dejó en duda de si continuará con la reducción del costo del dinero o si mantendrá los intereses elevados ante el temor de un repunte de la inflación.

Los inversores reaccionaron inicialmente negativamente a la cautela del Banco Central pero la situación se revirtió en la tarde, cuando las acciones comenzaron a subir de una forma generalizada.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó el día en los 180.270 puntos tras haber caído hasta un 2,66 % (176.269 puntos) a media jornada.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,49 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,2171 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La apreciación de los papeles en general impidió que el Ibovespa fuera hundido por la caída de los papeles tradicionalmente más negociados en la plaza paulista: los preferenciales de la petrolera Petrobras cerraron con una bajada del 0,46 % y los ordinarios de la minera Vale con una depreciación del 0,64 %.

Las acciones del Ibovespa que registraron las mayores subidas este jueves fueron las ordinarias de la operadora de seguros de salud HapVida, con un salto del 13,28 %, seguidos por las también ordinarias de la distribuidora de cupones de descuentos para compras virtuales Meliuz (+9,88 %).

En la punta contraria, las que más perdieron terreno fueron las ordinarias de la cárnica Minerva, con una caída del 9,77 %, seguidas por las ordinarias de la empresa de alquiler y venta de camiones Vamos (-4,89 %) y por las ordinarias de la distribuidora de combustibles Brava (-3,67 %).

El volumen negociado en la jornada fue de 38.021 millones de reales (unos 7.283 millones de dólares o unos 6.289 millones de euros) en cerca de 4,6 millones de operaciones financieras. EFE