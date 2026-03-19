Irán anuncia la detención de cerca de cien "elementos traicioneros" por sus presuntos lazos con Israel

Las autoridades de Irán han anunciado este jueves la detención de cerca de cien "elementos traicioneros" por sus presuntos lazos con Israel, en medio de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático, en pleno proceso de negociaciones entre Teherán y Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

El Ministerio de Inteligencia iraní ha señalado que estas 97 personas detenidas "querían causar el caos y llevar a cabo asesinatos", antes de recalcar que actuaban "bajo guía del enemigo estadounidense-sionista", según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "Fueron detenidos y arrestados con armas de fuego y munición", ha destacado.

Asimismo, ha recalcado que cinco "células de mercenarios armados" han sido desmanteladas en la provincia de Juzestán, mientras que trece "espías" han sido detenidos en Sistán y Baluchistán. "Estas fieras operaciones contra traidores y mercenarios apoyados por el enemigo estadounidense-sionista fueron llevadas a cabo en memoria del mártir ministro de Inteligencia, Esmaeil Jatib", ha zanjado.

Las autoridades iraníes confirmaron el miércoles la muerte de Jatib en un bombardeo israelí contra la capital, Teherán, horas después de que Israel anunciara su asesinato, que se suma a otras destacadas figuras como el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé.