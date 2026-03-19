Giráldez destaca los "buenos minutos en igualdad numérica" y su "mucha paciencia en superioridad"

El entrenador del RC Celta de Vigo, Claudio Giráldez, ha elogiado de sus pupilos los "buenos minutos en igualdad numérica" y también su "mucha paciencia en superioridad" hasta acabar ganando por 0-2 en su visita al Olympique Lyonnais en el partido de vuelta de octavos de final en la Liga Europa 2025-26, avanzando de ese modo a la siguiente ronda.

"Es un día precioso, marcado para todos los que lo hemos vivido hoy. Con esa dosis de sufrimiento que siempre existe en una eliminatoria, pero como equipo muy sólido nuestro hoy, con muy buena imagen, con muy buenos minutos en igualdad numérica y con mucha paciencia en superioridad", dijo este jueves a Movistar Plus+ en la zona mixta del Groupama Stadium.

Tras hacer esa referencia a la expulsión con roja directa de Moussa Niakhaté en el minuto 19, admitió estar "muy feliz por la gente, por los jugadores, por el club y por ser nuestra quinta vez en la historia en cuartos de final". "Y a por más", apostilló Giráldez desde Lyon.

Sabiendo que el Friburgo será su próximo rival, el entrenador celeste auguró "una eliminatoria complicadísima". "Es cuarto de final de Europa League, y con el nivel de equipos que hay en esta competición... pero hemos ganado al mejor de la fase de grupos. Sabemos que podemos competir contra cualquiera y en esa estabilidad nos tenemos que mantener, sabiendo que tenemos que estar muy bien para poder ganar a cualquiera, pero que también los rivales tienen que estarlo para poder eliminarnos", añadió.

"Es precioso ver que el esfuerzo de la gente, de venir hasta aquí, pues tiene recompensa. Y sentir el apoyo y el cariño. Creo que somos uno todos ahora mismo en el club y eso se traslada al terreno de juego para superar las dificultades. Y en esa línea tenemos que seguir. Ojalá que esto, que es tan bonito, dure mucho", concluyó Giráldez en sus declaraciones.