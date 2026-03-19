Espinar carga contra la "burrada supremacista" de Ayuso al tratar a los latinoamericanos como si fueran "salvajes"

En la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, las acciones judiciales y las pesquisas dirigidas a miembros relevantes del entorno de gobierno regional sirvieron como telón de fondo para el debate político, según informó Europa Press. Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea autonómica, centró parte de su intervención en señalar que el equipo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso enfrenta “80 millones en Madrid Network, contratos fraccionados que tienen en el punto de mira al señor (Enrique) Ossorio y a la señora (Rocío) Albert y la alcaldesa de Alcalá de Henares (Judith Piquet), imputada; el señor (Alfonso) Serrano llamado a comparecer como testigo y el alcalde de Móstoles (Manuel Bautista) acusado de acoso por una concejala a la que usted intentó callar”, según detalló Europa Press.

Paralelamente a estas críticas sobre la gestión y los procedimientos en la comunidad, Espinar arremetió contra declaraciones recientes de la presidenta regional acerca de la herencia española en América Latina. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, la portavoz socialista rechazó de manera enfática las manifestaciones de Ayuso, afirmando que representan una “burrada supremacista” por dirigirse a las personas latinoamericanas “como si fueran salvajes”. Según expuso Espinar en el pleno, estas declaraciones de Ayuso —realizadas el miércoles anterior— defendieron que España debe estar “profundamente orgullosa” de su legado en México y subrayaron que el país europeo llevó “la nueva España, una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, de las universidades, de los hospitales y también de importantes infraestructuras que hoy siguen en pie”.

Europa Press publicó que, para Espinar, este tipo de discursos se utilizan como estrategia para desviar la atención de las investigaciones que alcanzan al jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez. “Intenta desviar la atención con una burrada. La burrada de esta semana ha sido supremacista tratando a nuestros vecinos latinoamericanos como si fueran salvajes”, expresó Espinar en la Asamblea.

Durante el intercambio, la portavoz del PSOE profundizó en sus reproches vinculados tanto al discurso utilizado por Díaz Ayuso respecto a América Latina como a la situación judicial y política interna del Gobierno autonómico. Criticó abiertamente la gestión del PP en Madrid, asegurando que “Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez intentan arrastrar a Madrid a los momentos más oscuros con el PP más siniestro, con José María Aznar a la cabeza, y que llevó a España a una guerra ilegal cuando los españoles no querían”, conforme al relato de Europa Press. Espinar añadió: “Usted ha cogido el testigo de esa política cruel y carroñera”.

En su intervención parlamentaria, Espinar también recurrió a referencias históricas para ilustrar su crítica hacia la presidenta madrileña. Según consignó Europa Press, afirmó que si se tratase de mayo de 1808, Ayuso “abriría las puertas de Madrid de par en par a Napoleón con tal de que la invitaran a pasar unos días a Versalles”. Estas palabras buscaron subrayar una supuesta falta de compromiso de la líder autonómica con los intereses de la región, de acuerdo con la interpretación expuesta en el hemiciclo.

Las declaraciones acerca de las infraestructuras, hospitales, misiones y universidades mencionadas por la propia Ayuso como parte del legado español en México y América Latina constituyeron uno de los puntos centrales del debate. Tal como publicó Europa Press, la presidenta regional sostuvo que ese legado debía valorarse, mientras la oposición lo interpretó como una afirmación que menospreciaba a los latinoamericanos previo a la llegada de los españoles.

En el transcurso de la sesión, Espinar insistió en el carácter supuestamente recurrente de este tipo de declaraciones por parte de Ayuso y aseveró que forman parte de una serie de “burradas” utilizadas a propósito para orientar la atención pública hacia debates ajenos a las investigaciones que apuntan a integrantes del Ejecutivo regional, según relató Europa Press.

Las críticas no se limitaron al contenido de las declaraciones de la presidenta sobre la historia compartida entre España y los países latinoamericanos, sino que se articularon también en torno a las supuestas estrategias de comunicación política empleadas por el Gobierno madrileño, según recogió Europa Press en su cobertura sobre el debate en la Asamblea.