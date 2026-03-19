El precio del petróleo se dispara a 113 dólares tras los ataques a refinerías en Oriente Próximo

Las autoridades marítimas británicas informaron sobre el ataque a un barco petrolero por un proyectil de origen desconocido cerca de la localidad qatarí de Ras Lafan, apenas unas horas después de que Irán lanzara misiles contra el complejo de gas natural licuado en esa misma zona. Este incidente, según publicó la agencia, se suma a un contexto de ataques similares en el estrecho de Ormuz y contribuye al repunte internacional en los precios del crudo, que actualmente exceden ampliamente los valores previos a la escalada militar en Oriente Próximo.

De acuerdo con los datos recopilados por el medio, el precio del barril de Brent —referencia en Europa— superaba el 5% de incremento a primera hora de la mañana, cotizando por encima de los 113 dólares antes de la apertura de los mercados europeos. Esta cifra contrasta con los 72 dólares registrados antes del ataque atribuido a Estados Unidos e Israel sobre un yacimiento iraní. Mientras tanto, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, alcanzaba los 95,71 dólares por barril, tras un aumento del 0,2%. Según consignó la fuente, este encarecimiento del crudo ocurre tras la serie de ataques sobre infraestructuras energéticas clave y en el marco de la guerra desatada en la región.

El conflicto se intensificó cuando Irán respondió a un bombardeo israelí sobre el campo de gas South Pars, uno de los principales activos energéticos iraníes, atacando con misiles un complejo de gas natural licuado ubicado en Ras Lafan, Qatar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en redes sociales: “Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars”, aunque advirtió que Estados Unidos destruiría el yacimiento si Irán realizaba nuevos ataques contra “un país inocente”, refiriéndose en ese caso a Qatar. Trump también aseguró que Estados Unidos desconocía el ataque inicial sobre South Pars, que tampoco involucró a Qatar, subrayando la falta de coordinación previa entre los implicados. Según reportó el medio, la reacción iraní se basó en el desconocimiento de los hechos reales tras el bombardeo israelí, contribuyendo así a la escalada militar en la zona.

Por su parte, la empresa QatarEnergy confirmó que varias de sus instalaciones de gas natural licuado resultaron impactadas por los misiles iraníes, lo que generó “incendios de gran magnitud” y “daños considerables” en la zona industrial de Ras Lafan. Las autoridades de Qatar señalaron que los tres incendios registrados en el complejo ya están “completamente” controlados, aunque la petrolera señaló que las instalaciones sufrieron daños importantes, tanto en el complejo industrial como en infraestructuras asociadas.

El efecto inmediato de estos acontecimientos no solo se refleja en el aumento de los precios energéticos, sino también en la elevada volatilidad de los mercados petroleros. Tal como detalló el medio, la cotización de referencia Brent llegó a rozar los 119 dólares la semana anterior, evidencia de la reacción del mercado ante la posibilidad de que el conflicto se prolongue más de lo estimado inicialmente.

Las amenazas a la seguridad del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del comercio global de petróleo y grandes volúmenes de gas natural licuado y fertilizantes, han forzado a los productores del golfo Pérsico a reducir su actividad productiva. Publicaciones del medio indicaron que la casi paralización del tránsito marítimo en la zona ha tenido un impacto directo en la oferta energética global, amplificando las presiones alcistas sobre el petróleo y el gas natural.

En paralelo, se conocieron nuevos ataques contra barcos petroleros en la región. Uno de ellos, reportado por la autoridad británica, ocurrió cerca de Ras Lafan tras el bombardeo iraní, mientras que otro incidente involucró el impacto de un proyectil en una embarcación a once millas náuticas (cerca de 17,7 kilómetros) al este de la ciudad de Jawr Fakan, en Emiratos Árabes Unidos, situada en el sureste del estrecho de Ormuz. El incidente ocasionó un incendio significativo a bordo del buque afectado, según la información divulgada.

Las consecuencias del conflicto y de la volatilidad en los precios del petróleo impactaron, además, en los mercados financieros internacionales. El medio detalló que, tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de no modificar los tipos de interés, los principales índices bursátiles estadounidenses —Dow Jones y Nasdaq— cerraron la jornada del miércoles con caídas del 1,6% y 1,4%, respectivamente. Las bolsas asiáticas también registraban descensos este jueves, con el Nikkei japonés retrocediendo casi un 3,6%, el Kospi surcoreano cerca de un 2,7%, el Hang Seng de Hong Kong con una baja de 0,7% y la bolsa de Shanghái descendiendo 1,4%.

Ante esta situación, las bolsas europeas se preparan para una apertura negativa coincidiendo con la reunión del Banco Central Europeo, donde se prevé que la entidad mantenga sin cambios los tipos de interés. Según estimaciones citadas en el medio, los retrocesos en los principales mercados bursátiles del continente superarían el 1%, sumando presión a la incertidumbre generalizada en los mercados globales de valores, energía y materias primas.

En conjunto, la combinación de ataques a infraestructuras críticas, la interrupción del tránsito marítimo en una ruta fundamental como el estrecho de Ormuz, la respuesta militar entre Irán e Israel y las represalias subsecuentes de actores regionales han configurado un escenario de máxima tensión geopolítica. El medio subraya que el daño a los complejos energéticos y la interrupción en la cadena logística marítima han sido determinantes en la escalada reciente de los precios internacionales del crudo y el gas natural, generando a su vez nuevas incertidumbres sobre la estabilidad de los suministros a nivel global.