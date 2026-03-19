El día grande de las Fallas arranca con la ofrenda floral a San José y culmina con la 'Cremà'

La programación oficial de la Junta Central Fallera establece que la quema de los monumentos más destacados marca el cierre de las Fallas en València y en diversas localidades de la Comunitat Valenciana. Según Europa Press, la jornada del jueves 19 de marzo de 2026 está dedicada a una intensa agenda de celebraciones que conecta la devoción religiosa, las tradiciones culturales, el espectáculo pirotécnico y el fuego emblemático de la 'Cremà'.

El evento se inicia a las 11:00, cuando la imagen de San José ubicada en el puente homónimo sobre el viejo cauce del río Turia recibe la ofrenda floral, encabezada por la Fallera Mayor de València de 2026, Carmen Prades, y la Fallera Mayor Infantil, Marta Mercader, acompañadas de sus respectivas cortes de honor. Europa Press detalló que este acto cuenta con la colaboración de la falla Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero, en cumplimiento del programa oficial de la Junta Central Fallera.

Según consignó la agencia, la mañana prosigue con una misa en la Catedral de València ofrecida por la Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros, oficiada por el arzobispo Enrique Benavent, como parte de los homenajes al patrón San José. Esta ceremonia enfatiza la unión entre la tradición religiosa y los orígenes artesanales de la festividad.

A las 14:00, la Plaza del Ayuntamiento acoge la 'mascletà', un espectáculo de pólvora a cargo de Hermanos Caballer, procedentes de Almenara, Castellón. Este evento reúne a numerosas personas locales y visitantes, quienes disfrutan en directo del impacto sonoro y visual propio de la fiesta.

Hacia las 19:00 se celebra la Cabalgata del Fuego, cuyas comparsas y elementos pirotécnicos recorren la calle de la Paz hasta la Porta de la Mar, reforzando la identidad festiva de València. El cortejo reúne a falleros, agrupaciones culturales y público general, anticipando el desenlace nocturno con el despliegue de bengalas y efectos visuales.

Las llamas toman protagonismo al anochecer. A partir de las 20:00, las comisiones inician la quema de las fallas infantiles. Europa Press indica que el monumento premiado de la Sección Especial infantil, perteneciente a la comisión Espartero-Gran Via Ramón y Cajal, está previsto para las 20:30, mientras que la falla infantil del Ayuntamiento será consumida por el fuego a las 21:00. Posteriormente, las grandes fallas de cada agrupación comienzan a arder a las 22:00.

El monumento de la comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal, reconocido con el primer galardón de la Sección Especial, enciende su final a las 22:30. Después de estas ceremonias, a las 23:00 se procederá a la tradicional 'Cremà' de la falla grande del consistorio en la Plaza del Ayuntamiento, símbolo que marca el término oficial de las Fallas de 2026.

Según publicó Europa Press, este formato escalonado de encendido busca congregar a los asistentes en los principales enclaves de la ciudad y pone de relieve tanto el esfuerzo de los artistas falleros como el significado colectivo de la festividad. La combinación de actos religiosos, tradiciones artesanales, pirotecnia y el ritual del fuego articula una secuencia única que, año tras año, transforma el paisaje urbano y concentra la atención de la ciudadanía y visitantes.

La Junta Central Fallera coordina estos eventos con la participación activa de comisiones, autoridades religiosas, agrupaciones gremiales y pirotécnicos. El cierre de estos festejos refuerza el patrimonio cultural valenciano y constituye uno de los referentes festivos de mayor arraigo en el calendario local y regional, según reportó Europa Press.