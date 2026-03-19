Detenido en Madrid un fugitivo buscado en Honduras por doble asesinato

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, ha detenido en una vivienda del distrito de Puente de Vallecas a un fugitivo buscado por las autoridades de Honduras acusado de un doble asesinato en 2022 por los que se enfrenta a 25 años de prisión.

En concreto, al sospechoso se le acusa de unos hechos cometidos en mayo de 2022 en San Pedro Sula, una ciudad ubicada en el noroeste de Honduras. Allí, junto a otras tres personas, habría disparado mortalmente y sin mediar palabra contra dos guardias de seguridad de la Colonia Lomas de San Juan.

La investigación comenzó a principios de este mes, cuando los agentes de la Policía Nacional especializados en la localización de fugitivos tuvieron conocimiento de una orden de arresto internacional emitida por Honduras, según ha señalado la Policía en un comunicado.

Las pesquisas lograron determinar la presencia del sospechoso en la zona sur de Madrid, momento en el que se inició la colaboración con la Sección de Respuesta Temprana de la Policía Municipal para dar con su ubicación exacta. Finalmente se logró situar al prófugo en Vallecas.