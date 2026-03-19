Agencias

Delcy Rodríguez remodela su Gobierno y nombra siete nuevos ministros

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha impulsado este miércoles una remodelación en su Administración, con cambios en las carteras de Educación Universitaria, Cultura, Trabajo, Transporte, Energía Eléctrica, Vivienda y Defensa, tras la destitución de Vladimir Padrino, quien ha estado al frente de esta última durante más de una década.

Así, tras el nombramiento del general Gustavo González como nuevo jefe del área de Defensa, quien ocupaba el cargo de director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde el pasado 6 de enero --días después de que el Ejército estadounidense lanzara un ataque contra Caracas, resultando en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores--, la mandataria interina ha anunciado cambios en los ministros de seis carteras más.

Concretamente, la nueva inquilina interina de Miraflores ha anunciado en un mensaje de Telegram la designación del magistrado de la Sala de lo Social Carlos Alexis Castillo como ministro de Trabajo, que sustituirá a Eduardo Piñate; así como a la diputada Jacqueline Faría como responsable de la cartera de Transporte, reemplazando así a su predecesor en el cargo Aníbal Coronado.

Al frente del Ministerio de Educación Universitaria se pondrá la profesora, psicóloga social y analista política Ana María Sanjuán, quien sucederá en el cargo a Ricardo Sánchez; mientras que la cartera de Cultura estará liderada por Raúl Cazal, en sustitución de Ernesto Villegas, quien renunció previamente a su cargo y militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela.

Del mismo modo, Rodríguez ha nombrado al ingeniero Rolando Alcalá nuevo ministro para la Energía Eléctrica, a la par que ha puesto a Jorge Márquez Monsalve a la cabeza del Ministerio para Hábitat y Vivienda, donde "tendrá la responsabilidad de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna de los venezolanos".

OTROS NOMBRAMIENTOS

A estos cambios en el Ejecutivo venezonalo se suma el nombramiento del exfiscal general de Venezuela Tarek William Saab como Jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, espacio destinado a impulsar la música, canto, ritmo y bailes populares, al tiempo que rescata, preserva y difunde los valores tradicionales del país.

Por su parte, Henry Navas Rumbos asumirá la comandancia de la Guardia de Honor Presidencial, con la misión de "garantizar la protección de la jefa de Estado, la seguridad de la nación y la estabilidad institucional", según ha subrayado Rodríguez en el momento del anuncio.

Al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar se situará Germán Gómez Lárez, mientras que el ministro de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, asumirá el cargo de vicepresidente sectorial del mismo órgano ministerial.

Cabe recordar que desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero en una operación militar estadounidense, su 'número dos', Delcy Rodríguez, ha asumido la Presidencia del país latinoamericano de forma interina e impulsado un acercamiento con Washington acordando la venta de petróleo venezolano al país, al tiempo que ha comenzado un proceso de liberación de personas detenidas, que incluye a ciudadanos tanto venezolanos como extranjeros.

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