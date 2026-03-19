Decretan prisión para el detenido por la muerte a golpes de un hombre en Torremolinos

El sospechoso de haber causado la muerte a un hombre de 74 años en Torremolinos evitó declarar ante la autoridad judicial, acogiendo su derecho constitucional en la primera comparecencia tras su detención. Según reportó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el sujeto, de 38 años, ingresará en prisión provisional, comunicada y sin fianza, a solicitud de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Torremolinos, mientras la investigación busca esclarecer los hechos ocurridos el pasado sábado en el domicilio de la víctima.

El TSJA indicó que la causa ha sido inicialmente calificada como un delito de homicidio. No obstante, el resultado de la autopsia será fundamental para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y la posible modificación de la calificación jurídica del delito. El Tribunal también precisó que la investigación se trasladará al juzgado número 5, que ejercía funciones de guardia durante la jornada en la que se produjeron los hechos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional y publicada por el TSJA, los agentes localizaron al presunto responsable el lunes, en una zona del edificio donde se encontraba oculto. Desde el momento de su detención, el hombre permaneció bajo custodia policial hasta la celebración de la vista judicial de este jueves.

Según detalló la Policía Nacional, el cadáver de la víctima presentaba dos heridas en la cabeza, aparentemente provocadas por puñetazos. Tras el hallazgo del septuagenario en su domicilio de Costa del Sol, las fuerzas de seguridad iniciaron de inmediato las pesquisas, que desembocaron en la identificación y posterior detención del presunto agresor.

El TSJA señaló que los avances de la investigación y el análisis del informe forense aportarán más datos para completar el esclarecimiento de lo ocurrido, mientras la causa sigue su curso en los tribunales de Torremolinos. La decisión de la prisión provisional se adoptó como medida preventiva ante la gravedad de los hechos investigados y como parte del procedimiento judicial en curso. Según ha venido informando el TSJA, todas las actuaciones procesales desarrolladas hasta ahora quedan bajo secreto de sumario mientras las autoridades prosiguen con las diligencias necesarias para recopilar pruebas, testimonios y peritajes.

El internamiento sin fianza responde al interés judicial de garantizar la plena disponibilidad del sospechoso durante la instrucción del caso y a prevenir eventuales riesgos procesales. Los agentes encargados del caso prosiguen con la recopilación de evidencias en colaboración con el juzgado competente, conforme a los protocolos habituales para este tipo de sucesos, mientras que el entorno del edificio se mantiene bajo vigilancia hasta nueva orden.