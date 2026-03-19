BBVA financia un proyecto de geotermia en EEUU con 100 MW de capacidad

El proyecto Cape Phase I, desarrollado por Fervo Energy, ha comenzado a implementar técnicas avanzadas para extraer de manera confiable el calor almacenado bajo la superficie terrestre en formaciones consideradas no convencionales. Según informó BBVA en un comunicado oficial, esta iniciativa introduce métodos de perforación y estimulación que permiten acceder a recursos geotérmicos previamente considerados difíciles de explotar, marcando así una etapa relevante en el desarrollo de energías renovables en América del Norte. El banco español anunció su participación en la financiación de este plan, cuyo objetivo se centra en alcanzar una capacidad de 100 megavatios de nueva generación geotérmica.

Tal como publicó BBVA, el proyecto Cape Phase I representa el primer desarrollo comercial a gran escala de sistemas geotérmicos mejorados (EGS) en la región. Este tipo de tecnología está diseñada para ofrecer energía renovable de manera firme y continua, a diferencia de las fuentes dependientes de condiciones ambientales variables, como la solar o la eólica. La participación del banco en la financiación refleja un enfoque estratégico hacia la innovación energética sostenible y la promoción de proyectos considerados ‘cleantech’.

El responsable de 'Project Finance' para Estados Unidos y Canadá de BBVA, Miguel Peña, explicó que la visión de la entidad se orienta a facilitar la estructuración y el desarrollo de este tipo de iniciativas con una perspectiva de largo plazo. “Nuestro compromiso como entidad financiera es contribuir a que proyectos cleantech innovadores puedan estructurarse y desarrollarse con una visión de largo plazo, facilitando su acceso al mercado”, afirmó Peña en el comunicado divulgado por la entidad.

El medio BBVA detalló que este proyecto emplea técnicas especializadas que permiten mejorar sistemas geotérmicos convencionales, ampliando las posibilidades de suministro de energía continua. Los sistemas geotérmicos mejorados consisten en incrementar la eficiencia y la fiabilidad del acceso al calor profundo mediante la mejora de formaciones rocosas, lo que facilita la conversión del calor subterráneo en electricidad utilizable para los consumidores.

El proyecto Cape Phase I aspira a consolidarse como un referente en la industria de las energías renovables, al enfocarse en el despliegue comercial de tecnologías avanzadas que contribuyen a la descarbonización y a la seguridad energética de largo plazo, publicó BBVA. Al intervenir en este tipo de desarrollos, la entidad financiera señala que refuerza su compromiso con la transición energética global, promoviendo el acceso y la adopción de soluciones que permitan reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Según consignó el banco, la apuesta por tecnologías geotérmicas avanzadas resulta fundamental en un panorama donde la demanda de electricidad sostenible y segura continúa en aumento. Además, el éxito de la iniciativa Cape Phase I podría incentivar nuevos proyectos similares en otras regiones, ampliando las oportunidades para la innovación tecnológica y la diversificación de la matriz energética.

BBVA informó que la colaboración con Fervo Energy facilita la integración de nuevas técnicas, recursos y capacidades en la industria de la generación eléctrica renovable. La financiación ofrecida, según publicó el banco, respalda el avance de un sector identificado como estratégico tanto por sus beneficios económicos como medioambientales. La operación, por un total de 100 megavatios de capacidad, busca posicionar esta modalidad de producción energética como una alternativa viable y escalable en el mercado estadounidense.

De acuerdo con la información suministrada por BBVA, la entidad considera que proyectos de esta naturaleza impulsan el acceso a tecnologías menos emisoras y refuerzan la seguridad energética. El caso de Cape Phase I representa un paso relevante en la expansión de modelos de negocio sustentados en la utilización eficiente de recursos geotérmicos, lo que constituye un aporte al cumplimiento de metas ambientales y de desarrollo técnico en el sector energético.