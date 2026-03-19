Agencias

Atacado e incendiado un buque frente a Emiratos Árabes tras el impacto de un proyectil desconocido

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El impacto de un proyectil de origen desconocido contra un buque, este miércoles, ha provocado un incendio a bordo de la referida embarcación que se encontraba a once millas náuticas (unos 17,7 kilómetros) al este de la ciudad de Jawr Fakan, en Emiratos Árabes Unidos y en el sureste del estrecho de Ormuz.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de que el referido navío ha sido "alcanzado por un proyectil desconocido", desatando un fuego a bordo del mismo.

Ante esta coyuntura, el centro de operaciones británico ha instado a los buques que se encuentren en la zona a navegar "con precaución" y comunicar "cualquier actividad sospechosa" al UKMTO, "mientras las autoridades continúan con los trabajos de investigación".

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