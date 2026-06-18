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Sindicatos y patronal firman el convenio de elaborados del mar con subidas salariales del 13,2%

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CCOO de Industria, UGT Fica y la patronal Conxemar han firmado el convenio de elaborados de productos del mar con una vigencia de cinco años (2025-2029) que aumentará los salarios más bajos un mínimo del 13,2% en los tres primeros años.

En 2028 y en 2029 sobre las nóminas se aplicará un incremento adicional del IPC pasado más el 1%, según ha informado CCOO en un comunicado.

Así, en 2025 la subida será del 4% y, en 2026, las nóminas de las personas trabajadoras que están encuadradas en los grupos 1, 2 y 3 repuntarán un 5,2%, dejando un aumento del 4,5% para el resto de los grupos.

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De esta manera, en estos dos ejercicios la subida se aplicará desde el 1 de enero y, si la inflación es superior al incremento pactado, se activará una cláusula ligada al IPC para actualizar las tablas salariales, con un límite del 1%.

También, el plus de sierra aumentará un 22% al pasar de los 102,21 euros mensuales a los 125 y el de refrigerado un 25%, al pasar de los 199,68 euros a los 250 euros.

Con respecto al 2027, el incremento será del 4%, con la misma cláusula de revisión salarial. Sin embargo, en los dos últimos años de vigencia del convenio la subida será del IPC pasado más un 1%, sin tope alguno.

El convenio recoge además una reducción de la jornada máxima anual del sector en ocho horas, cuatro desde enero de 2027 y otras cuatro un año después. Esto ha significado que, a partir de ese momento, se situará en las 1.720 horas, rozando el objetivo de las 1.712 o su equivalente de 37,5 horas semanales de promedio.

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Finalmente, el convenio también incluye medidas y un protocolo para garantizar la igualdad en las empresas de las personas 'LGTBI' y un protocolo de acoso sexual o por razón de sexo.

"Primero se registrará y publicará en el BOE y luego habrá que exigir que se cumpla íntegramente en cada uno de los centros de trabajo o que se mejore allí donde los márgenes de beneficio lo permitan", han concluido desde CCOO.

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