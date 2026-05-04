Cancelada nuevamente la comparecencia de Netanyahu ante un tribunal en su juicio por presunta corrupción

La comparecencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su juicio por presunta corrupción ha sido cancelada nuevamente este lunes, una vez más por motivos de seguridad no especificados, anunciada a primera hora del día por el tribunal encargado del proceso.

La corte ha señalado que al vista "no tendrá lugar hoy después de un mensaje recibido durante la noche por el fiscal Amit Hadad", según ha recogido la emisora pública israelí, Kan, tras lo que ha especificado que el motivo de la petición giraba en torno a "consultas de seguridad hasta última hora de la noche y "la continuación del calendario de seguridad".

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La vista fue programada este lunes tras la anulación de la prevista una semana antes, igualmente por motivos de seguridad, después de un parón de más de dos meses en los procedimientos a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, que desató un nuevo conflicto a gran escala en Oriente Próximo.

Esta nueva cancelación llega un día después de que el presidente de Israel, Isaac Herzog, pidiera que Netanyahu pacte algún tipo de acuerdo con la Fiscalía sobre los cargos por los que está siendo juzgado antes de decidir si le concede un perdón, tal y como ha reclamado incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firme aliado del primer ministro israelí.

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Netanyahu está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política que ha llegado a tildar de "caza de brujas". De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato a finales de 2022 a pesar de la apertura de los casos contra él en mayo de 2020, con constantes retrasos desde entonces.