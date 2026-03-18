Venezuela decreta como día festivo este miércoles tras la victoria sobre EEUU en un torneo de béisbol

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado este miércoles como día festivo, a excepción de los trabajadores de servicios esenciales, por la victoria del país sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, disputado en Miami, que ha supuesto el primer título en esta competición para Caracas.

"He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, para que nuestra juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar", ha dicho Rodríguez, que ha subrayado que "Venezuela triunfa unida".

"Por primera vez somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos. Un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país. ¡Viva Venezuela!", ha manifestado la mandataria a través de un mensaje en sus redes sociales.

Asimismo, ha publicado un vídeo en el que ha subrayado que la población venezolana "está de verdad demasiado feliz" por la victoria de su selección en dicho partido. "Quiero, en nombre de nuestro pueblo, del Gobierno de Venezuela, agradecer y abrazar a cada uno de nuestros jugadores", ha destacado.

"Como decimos nosotros: honor al vencido y gloria al bravo pueblo de Venezuela. Adelante, muchachos. Ustedes representan cada cielo, cada mar, cada tierra de esta hermosa patria de nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Felicitaciones!", ha remachado Rodríguez tras el partido, en el que Venezuela se impuso por 3-2 a Estados Unidos.

Rodríguez era la vicepresidenta del país sudamericano hasta la operación lanzada por Estados Unidos a principios de enero contra Venezuela, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del mandatario, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de "narcoterrorismo".

Desde entonces ocupa el cargo de presidenta encargada, tal y como contempla la Constitución venezolana, y ha encabezado un proceso de interinidad marcado por una mejora de las relaciones, situación que ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudir su "buen trabajo" por permitir sacar "millones" de barriles de petróleo hacia el país norteamericano.