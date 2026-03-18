Suecia sitúa a Rusia, China e Irán como principales amenazas en materia de seguridad

Las autoridades de Suecia han informado este martes de que Rusia, China e Irán son las principales "amenazas" en materia de seguridad para el país europeo, una situación que lleva a las fuerzas de seguridad a adoptar medidas para aumentar sus "recursos y capacidades" para hacerles frente.

El Servicio de Seguridad de Suecia (SAPO) ha indicado en un nuevo informe que Rusia "sigue siendo la mayor de esas amenazas" debido a sus "actividades de Inteligencia, sus operaciones, que buscan ganar influencia en el territorio y su adquisición de materiales tecnológicos".

"Existe una gran amenaza de sabotaje por parte de Rusia, especialmente dirigido hacia el apoyo ofrecido por países de Occidente a Ucrania. Desde que comenzó la invasión rusa, las acciones de este país han sido más oportunistas, incluso fuera del área de conflicto. La entrada de Suecia en la OTAN ha permitido reforzar la seguridad sueca, pero al mismo tiempo ha incrementado el interés de la Inteligencia rusa", recoge el documento.

En este sentido, ha acusado a Moscú de "recabar Inteligencia relativa a las posiciones políticas suecas, la participación de Suecia en la OTAN y la industria sueca de armamento. Existe un interés especial en el apoyo sueco a Ucrania. La recopilación de Inteligencia también se realiza con fines de preparación bélica a largo plazo, tanto en lo que respecta a capacidades militares como a infraestructura de vital importancia", ha señalado.

"Rusia tiene interés en identificar y vigilar a la diáspora rusa en Suecia. Busca explotar a los ciudadanos rusos residentes en Suecia, por ejemplo, para la recopilación de Inteligencia. También tiene interés en la actividad de la oposición en Suecia, con el objetivo de controlar la imagen que proyecta Rusia", ha aclarado, al tiempo que ha advertido de que existen "amenazas de ataques dirigidos contra personas críticas con el régimen ruso en Suecia".

Para Suecia, el objetivo de Rusia es "reducir el apoyo occidental a Ucrania e incrementar la polarización para debilitar a Occidente". "Rusia ha llevado a cabo campañas de influencia en Europa, por ejemplo, vinculadas a elecciones democráticas en otros países y a temas polémicos como la política migratoria", ha denunciado.

CHINA E IRÁN

Asimismo, China representa una amenaza "a largo plazo" en el plano de la "seguridad económica" sueca. "La ambición de China es controlar y dominar cuestiones clave como el comercio mundial y la economía a largo plazo. El Estado chino utiliza los recursos de toda la sociedad, tanto por medios legales como ilegales, para alcanzar sus objetivos de seguridad. Las actividades chinas que amenazan la seguridad buscan lograr la estabilidad del régimen del Partido Comunista, el dominio tecnológico, el control económico y el aumento de su capacidad militar", ha aseverado.

Es por ello que ha manifestado que "los servicios de Inteligencia y seguridad chinos se centran principalmente en los vínculos económicos y la experiencia técnica sueca". "El objetivo es fortalecer sus propias capacidades internas. También pueden crear dependencias que puedan utilizarse con fines de influencia", sostiene el informe.

"Los servicios de Inteligencia y seguridad chinos tienen interés en identificar e influir en la oposición china y los grupos minoritarios en Suecia. Los ciudadanos chinos también son utilizados para la recopilación de información", ha señalado.

Respecto a Irán, que lleva muchos años incluido entre las principales amenazas para el país nórdico, el texto destaca que Suecia lleva "mucho tiempo denunciando cómo los servicios de Inteligencia y seguridad iraníes realizan actividades que amenazan la seguridad en Suecia".

Así, ha explicado que a la luz de los recientes acontecimientos en Irán, "actualmente no es posible evaluar la amenaza que representará el país en el futuro". "La futura gobernanza de Irán es absolutamente crucial en este sentido", ha puntualizado.

Sin embargo, ha matizado que entre las actividades que amenazan la seguridad por parte de Irán se encuentran "presiones y el seguimiento de figuras de la oposición en Suecia". "Irán también intenta eludir las sanciones para obtener tecnología e investigación suecas, especialmente relacionadas con su programa de armas nucleares", ha afirmado. "Irán ha utilizado redes criminales como intermediarias para cometer actos de violencia contra objetivos israelíes y judíos en Suecia", ha añadido.

La operación militar de Israel y Estados Unidos contra Irán --lanzada el pasado 28 de febrero-- y las medidas de respuesta que está adoptando Teherán "han incrementado la amenaza para los objetivos estadounidenses, israelíes y judíos en Suecia", ha aclarado.