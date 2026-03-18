Rego pide alerta del "agotamiento" de las madres y exige prestación universal por crianza y permisos retribuidos

Las madres enfrentan una presión creciente al asumir la mayor parte de las responsabilidades de cuidado en sus hogares, circunstancia que impacta directamente en su salud mental y bienestar personal. De acuerdo con El Mundo, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, expuso que muchas de ellas se ven obligadas a renunciar a su propio tiempo y calidad de vida debido a la dificultad de conciliar la vida familiar y laboral. Esta situación la describió como “agotadora” y consecuencia de la escasa prioridad otorgada a los cuidados en las políticas públicas.

Según publicó El Mundo, la ministra reclamó una transformación del modelo social actual para colocar los cuidados en el núcleo de la discusión política y de la acción estatal. En su intervención en el encuentro 'Las madres no conciliamos, sobrevivimos', organizado por la Asociación Yo No Renuncio, Rego argumentó que el cuidado “no puede ser un asunto que quede relegado o situado exclusivamente en el ámbito de la familia, porque además ahí ya sabemos cómo funciona el reparto del trabajo reproductivo, sino que tiene que ser una política de Estado. Y hacer política de Estado significa prestación universal por crianza, garantizar que las semanas de permiso por cuidado estén retribuidas”.

El medio El Mundo consignó que la ministra identificó como causa principal del agotamiento de las madres la falta de mecanismos efectivos para conciliar su vida laboral con sus responsabilidades familiares. Rego subrayó la urgencia de intervenir no solo desde el empleo, sino abarcando también aspectos clave como el acceso a la vivienda y la protección social, para lograr avances que respondan a la magnitud de la problemática. Según expresó, estos progresos no se están produciendo al ritmo requerido, en parte debido al contexto político. “Estamos en un momento en el que la correlación de fuerzas tampoco ayuda a que se haga de manera más ágil o fluida”, indicó durante su exposición.

En su análisis, Rego expuso que el modelo actual resulta en una renuncia personal profunda para muchas madres, cuya salud mental se ve afectada cuando sus necesidades quedan relegadas al último lugar de sus prioridades. “Hay una lista de prioridades vitales, laborales, de todo tipo y en el último peldañito quedas tú. Creo que hay un coste personal y en términos de salud mental para la mayoría de mujeres muy fuerte”, puntualizó, señalando que la “sobrecarga” de responsabilidades genera consecuencias que trascienden el ámbito individual.

De acuerdo con El Mundo, la ministra vinculó también la baja natalidad y el retraso en la maternidad con factores estructurales como la precariedad laboral y la escasa disponibilidad de vivienda asequible. Rego detalló que, según encuestas manejadas por su cartera, una mayoría de jóvenes manifiesta el deseo de tener hijos, pero lo considera inviable por las dificultades económicas, el empleo inestable y, especialmente, por el acceso limitado a la vivienda. Explicó que estas limitaciones materiales resultan determinantes en la capacidad para iniciar proyectos familiares.

Entre las políticas propuestas, la ministra defendió la necesidad de implementar una prestación universal por crianza como un apoyo directo y garantizado a las familias. Precisó, conforme a estimaciones del Gobierno divulgadas por El Mundo, que una prestación de 200 euros mensuales por hijo hasta los 18 años permitiría reducir de manera sustantiva la pobreza infantil, atendiendo a las necesidades de aproximadamente 700.000 menores antes de 2030.

En esa misma línea, Rego remarcó la importancia de que los permisos de cuidado sean retribuidos, pues consideró que solo bajo esas condiciones se puede hablar de un derecho efectivo. La ministra sostuvo que, si los permisos no tienen carácter remunerado, resultan impracticables para muchas familias, particularmente para aquellas en situación de vulnerabilidad económica.

El Mundo reportó que Rego apuntó además a un cambio estructural en la organización social, planteando la reducción de la jornada laboral como vía para modificar las prioridades sociales. Propuso que la estructura de la sociedad pase de estar centrada en el trabajo a centrarse en la vida y en el fomento de los cuidados. Para Rego, esa transformación representaría un cambio de paradigma necesario para abordar de raíz el agotamiento y la sobrecarga identificados durante el encuentro.

En su participación, la ministra no solo puso de relieve la magnitud del reto al que se enfrentan muchas mujeres, sino que también propuso vías concretas de actuación mediante un enfoque que integra acciones desde el sector laboral, la vivienda y la protección social. El medio El Mundo recogió sus palabras y destacó la importancia de articular políticas públicas con responsabilidad estatal en torno a la crianza, el apoyo económico directo y la garantía de derechos para facilitar la conciliación y proteger tanto la salud mental de las madres como el bienestar de la infancia.