Ortega Cano resta importancia a la 'ruptura' de su hija Gloria Camila y Rocío Flores

Ante el reciente distanciamiento entre Gloria Camila Ortega y Rocío Flores, la reacción de José Ortega Cano se ha centrado en minimizar la importancia del conflicto familiar. Según informó el medio, Ortega Cano expresó que este tipo de altercados no resultan significativos y manifestó su deseo de que la situación se resuelva pronto entre ambas jóvenes, a quienes considera muy cercanas.

El medio consignó que surgieron especulaciones sobre una ruptura entre Gloria Camila y Rocío Flores el pasado martes, cuando ambas dejaron de seguirse en Instagram. La red social se ha convertido en fuente de señales públicas sobre la relación entre ambas, y esta acción llamó la atención por contraste con la relación cercana y el apoyo mutuo que han manifestado en otras ocasiones. Horas más tarde, Gloria Camila abordó el tema en el plató de 'El tiempo justo', donde confirmó que existía un conflicto, aunque evitó precisar las causas exactas que provocaron el desencuentro.

En declaraciones recogidas por el medio, Gloria Camila dejó claro que continúa apreciando a Rocío Flores, describiéndola como “esa hermana que nunca he tenido”, y reafirmó el vínculo familiar fuerte que las une pese al distanciamiento temporal. “Yo no la dejo de querer, sigue siendo mi sobrina y esa hermana que nunca he tenido”, declaró ante la audiencia, dejando entender que considera el conflicto un hecho pasajero. También aseguró que seguiría entregándose por ella, negando la posibilidad de un alejamiento definitivo y diferenciando esta situación de otros roces familiares previos: “No os hagáis historias de un nunca más, no va a ser como mi hermana y yo”. Además, la propia Gloria Camila afirmó que el resto de la familia apenas estaría enterándose en ese momento del enfado, sugiriendo que el desencuentro pertenecía al ámbito más privado de ambas.

La secuencia de los hechos llevó a que José Ortega Cano, padre de Gloria Camila y figura pública en España, se pronunciara sobre la controversia. El medio destacó que Cano tomó una postura distante respecto al alcance del conflicto, indicando: “Eso no tiene ninguna importancia”. Justificó su desconocimiento sobre los detalles del problema por haberse encontrado de viaje recientemente, asegurando no contar con información adicional sobre la situación ni sobre los motivos que lo originaron.

A pesar de minimizar el impacto del distanciamiento, Ortega Cano sí manifestó su interés en que Gloria Camila y Rocío Flores puedan llegar a una reconciliación pronto, al subrayar que entre ambas existe un fuerte cariño. El medio puntualizó que, aunque el extorero expresó ese deseo de que las diferencias se subsanen, evitó confirmar si participaría como intermediario familiar para fomentar el diálogo entre las dos jóvenes, aludiendo a su habitual discreción sobre asuntos personales. Así, insistió en que prefiere no intervenir directamente ni dar detalles adicionales sobre la evolución del conflicto en el seno familiar.

El medio detalló que esta situación se desarrolla en un contexto donde las relaciones familiares reciben atención constante por parte de seguidores y prensa, especialmente cuando atañen a figuras conocidas de la vida pública española. La relación entre Gloria Camila Ortega y Rocío Flores había sido descrita en el pasado como sólida y cercana, motivo por el cual la noticia del distanciamiento generó numerosas especulaciones entre el público y motivó la reacción de los protagonistas.

Finalmente, las declaraciones de Gloria Camila y José Ortega Cano se produjeron en un entorno de creciente interés sobre la dinámica interna del núcleo familiar. El medio relató que la ausencia de detalles precisos sobre las causas del conflicto ha alimentado el debate en redes sociales y programas televisivos, aunque tanto Gloria Camila como Ortega Cano han optado por defender la privacidad y tranquilidad en el manejo de la situación. Mantener la confidencialidad, evitar alimentar rumores y apostar por una reconciliación figuran entre los puntos constantemente mencionados en sus intervenciones públicas acerca del conflicto.