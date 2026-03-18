OpenAI lanza las versiones mini y nano de GPT-5.4: opciones más rápidas y eficientes con funciones avanzadas gratuitas

La compañía OpenAI ha dado a conocer “GPT-5.4 nano” como el modelo más compacto y rápido de su portafolio, dirigido a entornos donde la prioridad radica en la velocidad y el coste bajo. Según publicó Europa Press, esta variante es especialmente útil en tareas de clasificación, extracción de datos, ordenación y en la gestión de subagentes que realizan funciones de soporte menos complejas. OpenAI establece para esta herramienta tarifas de 0,17 euros por cada millón de tokens de entrada y 1,08 euros por millón de tokens de salida, y aclara que GPT-5.4 nano está disponible únicamente a través de la API.

De acuerdo con Europa Press, OpenAI expandió su familia de modelos de inteligencia artificial al presentar las versiones mini y nano de GPT-5.4, ambas centradas en ofrecer velocidades superiores y un uso más eficiente de los recursos. Estas versiones trasladan múltiples capacidades avanzadas de la versión principal de GPT-5.4 a modelos compactos de acceso más rápido, incluso de manera gratuita en el caso de la edición mini. Entre las funcionalidades que conservan se encuentran la comprensión multimodal, la posibilidad de realizar búsquedas en internet y el control directo del computador. GPT-5.4 mini, en particular, aporta mejoras notables en programación, razonamiento y uso de herramientas con respecto a su predecesor, GPT-5 mini, y, según detalló la empresa, logra ejecutar sus tareas a más del doble de rapidez.

Las aplicaciones previstas para GPT-5.4 mini se orientan especialmente a contextos donde el tiempo de respuesta afecta la calidad de uso. Europa Press indica que este modelo resulta idóneo para asistentes de codificación que demandan respuestas inmediatas, subagentes que deben completar tareas auxiliares rápidamente o herramientas capaces de analizar imágenes al instante. Gracias a su tamaño más reducido en comparación con el modelo GPT-5.4 estándar, GPT-5.4 mini responde con mayor celeridad y sin perder efectividad ni exactitud, lo que disminuye la latencia y optimiza la experiencia de usuario.

Uno de los datos destacados por OpenAI, mencionados por Europa Press, es el rendimiento de GPT-5.4 mini en pruebas de referencia como SWE-Bench Pro y OSWorld-Verified. En estos exámenes, la versión mini se aproxima a los resultados obtenidos por el modelo principal de mayor tamaño. Esta mejora se atribuye a la incorporación de capacidades multimodales, gracias a las cuales puede procesar tanto textos como imágenes, así como ejecutar búsquedas web y gestionar archivos. Además, igual que la variante más robusta, despliega acciones de control directo sobre el equipo, todo ello en una ventana de contexto de 400.000 tokens, un margen que permite manejar interacciones complejas sin comprometer la velocidad.

Según consignó Europa Press, GPT-5.4 mini se encuentra disponible en varias plataformas, como la aplicación Codex, la extensión para entornos de desarrollo integrado (IDE) y la web. Además, la empresa ha integrado esta tecnología en los planes Gratuito y Go, posibilitando que un mayor número de usuarios acceda a funcionalidades avanzadas desde la opción ‘Thinking’ en el menú de ChatGPT. Para quienes cuenten con suscripción, la alternativa mini aparece cuando se alcanza el límite de uso de GPT-5.4 Thinking, permitiendo mantener la continuidad del servicio sin reducción de capacidades.

Respecto a GPT-5.4 nano, Europa Press señala que OpenAI lo concibió para escenarios donde la eficiencia económica y la inmediatez son prioritarias. Su diseño facilita la clasificación, el procesamiento y la organización de grandes volúmenes de datos, así como el despliegue en subagentes que llevan a cabo tareas auxiliares menos complejas. El modelo nano representa una evolución respecto del GPT-5 nano, con mejoras sustanciales que incrementan la rapidez y optimizan el uso de recursos.

En resumen, tal como reportó Europa Press, OpenAI ha puesto a disposición tanto a desarrolladores como a usuarios comunes herramientas basadas en inteligencia artificial capaces de proporcionar asistencia avanzada en programación, análisis multimodal y automatización, sin requerir acceso a los modelos de mayor volumen y coste. La disponibilidad gratuita de GPT-5.4 mini para los usuarios básicos y la integración de GPT-5.4 nano en la API amplían el acceso a tecnologías de última generación, enfocándose en mantener la agilidad y la precisión de los procesos informáticos.