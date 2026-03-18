Montero dice ahora que presentará los Presupuestos a lo largo del año y el PP la tacha de "incompetente"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha enfriado este miércoles su promesa de presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026 en el primer trimestre y ya hablado de elevar un proyecto presupuestario al Congreso a lo largo del año, a lo que el PP la ha replicado tachándola de "incompetente de manual".

En la sesión de control al Gobierno, tanto el secretario general del PP, Miguel Tellado, como el diputado 'popular' Elías Bendodo han preguntado a Montero si va a cumplir con su promesa de presentar los Presupuestos de 2026 y dejar de estar en prórroga presupuestaria, situación que el país vive desde hace tres años.

Montero prometió presentar el proyecto en el primer trimestre de este año, lo que ya supondría presentarlos fuera de plazo varios meses, puesto que para que los Presupuestos estén en tiempo y forma se presentan en septiembre al Parlamento y se aprueban en diciembre. Además, la vicepresidenta va a ser la candidata del PSOE en las elecciones de Andalucía prevustas antes del verano, lo que la obligará a dejar su cargo en el Ministerio.

"¿VA A TRAER TODOS LOS PRESUPUESTOS A LA VEZ?"

Tellado ha expuesto que a lo largo de la legislatura Montero viene prometiendo la presentación de los Presupuestos de diferentes años y sin embargo nunca han llegado a la Cámara, por lo que se ha mofado: "¿Qué Presupuestos va a presentar usted, los del 2024, los del 2025, los de 2026, todos juntos o realmente ninguno?".

A renglón seguido, el diputado del PP ha rematado tildando a Montero de "rotundamente incompetente" por haber presentado tres proyectos de Presupuestos en ocho años.

En la réplica, la vicepresidenta ha señalado que la prórroga presupuestaria que vive el país desde hace tres años "es plenamente constitucional" y ha apostillado que el Gobierno sigue trabajando "para traer unos Presupuestos durante este año".

No obstante, la ministra de Hacienda ha remarcado que la no presentación del proyecto no impide que el Gobierno siga atendiendo iniciativas relacionadas con la vivienda o para hacer frente al impacto económico de las crisis que sobrevienen, como es el caso de la crisis de la guerra de Irán.

En la contrarréplica, Tellado ha insistido en recordar que Montero sólo ha traído al Congreso tres Presupuestos en ocho años y ha sentenciado: "Es usted una incompetente de manual, de manual de resistencia", ha dicho en referencia al libro con el mismo título del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.