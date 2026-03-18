La UE pide el cese de las "operaciones" de Israel en Líbano y advierte de un "conflicto prolongado" en el país

El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE) ha pedido este miércoles a Israel que cese sus "operaciones" en Líbano, que han causado cerca de un millar de muertos desde el pasado 2 de marzo, y ha advertido del riesgo de que la continuidad de su intercambio de ataques con el partido-milicia chií libanés "desencadene un conflicto prolongado" en el país.

"La UE está profundamente preocupada por la ofensiva israelí en curso en Líbano, que ya tiene consecuencias humanitarias devastadoras y corre el riesgo de desencadenar un conflicto prolongado. Israel debe cesar sus operaciones en Líbano. La situación humanitaria en Líbano es ya dramática, con el desplazamiento masivo de más de un millón de personas, lo que representa aproximadamente el 25% de la población libanesa", ha lamentado en un comuniado su portavoz, Anitta Hipper.

Bruselas ha denunciado que sean los civiles quienes estén "pagando el precio más alto" del conflicto entre Israel y Hezbolá, recordando que el último balance de las autoridades libanesas estiman en 968 las víctimas mortales a causa de los ataques del Ejército israelí contra su territorio, una cifra que incluye a 116 menores de edad.

El organismo comunitario también ha tenido palabras para el grupo chií, condenando su "decisión de sumir a Líbano en esta guerra, su negativa a entregar las armas y la continuación de sus ataques indiscriminados contra Israel".

Por otra parte, ha pedido el cese "inmediato" de ataques a civiles, infraestructura civil, personal e instalaciones sanitarias, así como a la Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), que ha tachado de "injustificados e inaceptables".

Con todo, Hipper ha celebrado el llamamiento del Gobierno libanés a entablar negociaciones directas con Israel, un extremo que considera "fundamental", si bien Beirut ha denunciado durante la jornada que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu las está bloqueando.

"Estamos trabajando para ejercer presión sobre Israel por medios diplomáticos, pero las negociaciones con Israel están estancadas por muchas razones", ha lamentado el ministro de Cultura libanés, Ghassan Salamé, en declaraciones a la cadena qatarí Al Jazeera, indicando que Israel "rechaza un alto el fuego" y que existe un "bloqueo interno" respecto a la propia formación de la delegación negociadora israelí.

La UE ha reiterado su "llamamiento para que todas las partes apliquen plenamente la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU", además de su apoyo a "los esfuerzos del Gobierno libanés para desarmar a Hezbolá y poner fin a sus actividades militares".