El equipo de abogados de Alexander Butiaguin manifestó que el Tribunal de Distrito de Varsovia no halló pruebas contundentes que sostuvieran la defensa sobre la supuesta implicación del arqueólogo ruso en excavaciones ilegales en Crimea. Así lo reportó la agencia polaca de noticias PAP y, según publicó el medio, el proceso judicial tomó como referencia las acusaciones formales presentadas por Ucrania contra Butiaguin. El caso se enmarca en una controversia internacional, después de que el tribunal polaco aprobase este miércoles la extradición del ciudadano ruso, solicitado por Kiev desde finales de 2025, bajo cargos de destrucción de patrimonio cultural en la península de Crimea.

De acuerdo con la agencia PAP, la Fiscalía ucraniana responsabiliza a Butiaguin por la destrucción parcial y deliberada de un complejo arqueológico en Kerch, dentro de la región de Crimea, cuyo valor de las pérdidas ascendería a 200 millones de grivnas, equivalentes a unos 4 millones de euros. El dictamen del tribunal polaco responde a una orden de detención emitida por Ucrania, a pesar de que Moscú, a través de portavoces oficiales, sostiene que el arresto es arbitrario y carece de fundamento, rechazando cualquier colaboración con las autoridades ucranianas en este caso.

Según detalló la agencia de noticias PAP, Moscú ha elevado sus quejas por la detención de Butiaguin desde finales del año pasado. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, denunció durante el mes de diciembre que la detención en Polonia resultaba “arbitraria”, exigiendo por vías diplomáticas que se respetaran los derechos de su ciudadano. Peskov afirmó: “Demandaremos el respeto y la protección del ciudadano ruso a través de los canales diplomáticos existentes” y reiteró las intenciones de Moscú de buscar la liberación de Butiaguin y bloquear su traslado a Ucrania.

Las excavaciones realizadas por arqueólogos rusos en Crimea han provocado fricciones entre Moscú y Kiev desde la anexión de la península por parte de Rusia en 2014, maniobra que carece de reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Tal como consignó la agencia PAP, autoridades ucranianas consideran que estas excavaciones representan saqueos y actividades no autorizadas en sitios históricos que Kiev clasifica como ocupados por Rusia. Las acusaciones se centran en la labor de varios arqueólogos rusos en la zona, entre los que figura Butiaguin, a quien Ucrania vincula directamente con intervenciones consideradas ilícitas.

El proceso judicial en Varsovia ha contado con la intervención del equipo de defensa de Butiaguin, que argumentó ante el tribunal la ausencia de pruebas suficientes sobre cualquier implicación del acusado en excavaciones prohibidas. Según recogió la agencia PAP, la corte valoró las pruebas presentadas y optó por no respaldar la postura de la defensa. El caso remite a solicitudes formales de extradición basadas en la destrucción de patrimonio, un tema que encierra matices diplomáticos, judiciales y políticos dada la actual situación entre Rusia y Ucrania, y el conflicto por la legitimidad de las actividades en territorio de Crimea.

Durante el proceso, el Gobierno ruso insistió en que las autoridades polacas actuaron bajo la presión de Kiev y que las acusaciones carecen de sustento. Según detalló la agencia PAP, la postura rusa subraya que la legalidad de las excavaciones en cuestión se basa en la autoridad local de Crimea establecida bajo control ruso tras 2014, postura que no cuenta con respaldo internacional y que sostiene uno de los principales ejes del conflicto entre ambos países.

La extradición de Alexander Butiaguin representa un nuevo episodio en las tensiones asociadas a la península de Crimea y a la disputa por el control de su legado cultural e histórico. Según publicó la agencia PAP, la resolución judicial en Polonia puede despertar nuevas protestas diplomáticas por parte de Moscú y ahondar la controversia sobre la legitimidad de las acciones en Crimea. Ucrania, por su parte, mantiene la acusación de saqueo y destrucción de bienes arqueológicos operados bajo ocupación, tildando las actividades rusas en la región de ilegales según la legislación internacional y las directrices nacionales ucranianas.