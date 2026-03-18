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La compositora surcoreana Unsuk Chin, Premio Fronteras del Conocimiento por su "virtuosismo e imaginación desbordante"

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El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música y Ópera ha sido concedido a la compositora surcoreana Unsuk Chin por desarrollar una distintiva "voz propia de amplio impacto global en la música contemporánea". El jurado ha destacado, asimismo, su "virtuosismo instrumental" y una "imaginación desbordante" que es capaz de "representar universos simbólicos de gran fuerza expresiva".

La "técnica singular" de Chin --continúa el acta del fallo-- "crea paisajes en constante transformación, donde el color y la textura juegan un papel primordial", desarrollando "una estética inconfundible dentro del campo de la música actual".

En particular, el jurado ha resaltado que el enfoque musical de Chin se ha inspirado en "conceptos filosóficos y científicos" y "se nutre de la literatura surrealista y las artes visuales". Entre su catálogo, el jurado ha destacado sus conciertos para instrumentos solistas y sus óperas, en las que "expande el uso de la voz con técnicas extendidas, escritura fragmentada y contrastes súbitos entre el lirismo y el texto hablado", creando una música vocal "altamente expresiva y plástica" que hace posible "una caleidoscópica construcción de atmósferas".

La obra de Chin, concluye el acta, "se define por su refinamiento sonoro y su magistral capacidad de transformar el sonido en un juego de ilusiones y metamorfosis, que hacen de ella una de las grandes innovadoras en el ámbito de la música contemporánea", cuyas partituras "figuran en los atriles de los más destacados intérpretes y orquestas del mundo".

"Es una gran orquestadora, con un amplio catálogo que abarca desde la obra camerística hasta obras orquestales, pasando por la ópera. Se preocupa muchísimo por la factura técnica de su música, es decir, su música está escrita impecablemente, tiene un gran oficio y una imaginación sonora única", ha destacado la compositora y catedrática de Composición en la Universidad Nacional Autónoma de México Gabriela Ortiz, quien ha ejercido como presidenta del jurado.

En opinión de Víctor García de Gomar, director artístico del Gran Teatre del Liceu de Barcelona y secretario del jurado, Chin "es una referencia absoluta en el campo de la música contemporánea, y sin duda se trata de una de las artistas que más claramente tiene un sello propio, con una música que se reconoce en cuanto se escucha".

UNA ARTISTA AUTODIDACTA

La artista aprendió a tocar el piano y a componer de forma autodidacta en su Corea natal, marcada por las dificultades económicas para acceder a la formación musical reglada. Gracias a una beca del Servicio alemán de intercambio académico DAAD pudo estudiar en Alemania con el compositor György Ligeti, quien le inculcó la autoexigencia y excelencia para desarrollar una voz musical propia, de aspiración universal y cosmopolita, en la que lo que importa es la partitura, desligada de identidades nacionales y cualquier otro elemento externo a la música misma.

Su enfoque musical se inspira en conceptos filosóficos y científicos, y se nutre de la literatura surrealista y las artes visuales, como reflejan sus óperas 'Alicia en el país de las maravillas' y 'La cara oculta de la luna', en las que "expande el uso de la voz con técnicas extendidas, escritura fragmentada y contrastes súbitos entre el lirismo y el texto hablado", según el jurado.

Sus partituras figuran en los atriles de los más destacados intérpretes y orquestas de todo el mundo, y destaca su estrecha relación con la Filarmónica de Berlín, especialmente bajo la dirección de Sir Simon Rattle, y con las orquestas y teatros de ópera de Montreal, Múnich y Hamburgo, bajo la dirección de Kent Nagano.

En esta edición de los galardones se recibieron 46 nominaciones con 42 candidatos. La compositora premiada fue nominada por Uzong Choe y Sebastian Claren, ambos catedráticos de Composición en la Universidad Nacional de Seúl (Corea del Sur).

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, dotados con 400.000 euros en cada una de sus ocho categorías, reconocen e incentivan contribuciones de singular impacto en las ciencias básicas, la biomedicina, las ciencias del medio ambiente y el cambio climático, las tecnologías de la información y la comunicación, las ciencias sociales, la economía, las humanidades y la música.

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