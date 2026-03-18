Agencias

Kallas destaca que el acuerdo de defensa con Islandia refuerza la respuesta a las "amenazas" de China y Rusia

Guardar

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha celebrado que el nuevo acuerdo en materia de seguridad y defensa con Islandia ratificado este miércoles servirá para responder de manera conjunta a las "amenazas rusas" y el "creciente interés" de China en el Ártico.

"Nuestra seguridad es compartida, al igual que nuestros desafíos", ha expresado Kallas durante la firma del acuerdo, en una ceremonia celebrada en Bruselas. "Abordar estos problemas de manera conjunta nos da una gtan ventaja", ha destacado.

El acuerdo con Islandia es una de las nuevas Asociaciones de Seguridad y Defensa (ASD) que la UE tiene previsto firmar esta semana también con Australia y Ghana, en medio de los intentos de Bruselas por diversificar sus alianzas y reducir su dependencia en este campo.

Estas ASD ofrecen un marco de cooperación para profundizar los intercambios sobre asuntos de seguridad regional y reforzar la colaboración en lugares como Ucrania, o el Ártico, pero también en otros campos, como el tecnológico, la economía, o el cambio climático.

"Esta nueva alianza profundizará nuestra cooperación en áreas que son importantes para nuestros ciudadanos (...) desde la seguridad marítima y la protección de infraestructuras críticas hasta el fortalecimiento de la resiliencia frente a las ciberamenazas", ha puesto en valor la dirigente danesa.

Kallas ha aprovechado para expresar un mensaje de apoyo de la UE a las aspiraciones de Islandia de formar parte del bloque comunitario. "Uniros os haría aún más fuertes. Así, contaréis con el apoyo de la UE, si fuera necesario, durante todo el proceso, en caso de que decidáis seguir adelante", ha dicho.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ucrania asegura que no tiene constancia de ninguna misión europea en el oleoducto Druzhba

Funcionarios de Kiev niegan tener información sobre la supuesta visita de expertos europeos al polémico tubo energético, en pleno debate sobre los fondos millonarios y las tensiones con Hungría por el suministro de crudo ruso

Ucrania asegura que no tiene

El Festival de Mérida ofrecerá nueve obras con Lydia Bosch, Pepe Viyuela, Fernando Tejero o Miguel Ángel Muñoz

La nueva edición del certamen escénico en la capital extremeña reunirá a destacados intérpretes y directores en el histórico recinto romano, con estrenos, talleres formativos y actividades paralelas destinadas a atraer tanto a público fiel como a nuevos asistentes

El Festival de Mérida ofrecerá

Spotify ofrece "la máxima calidad de audio" con la reproducción 'Bit Perfect' del nuevo Modo Exclusivo para Windows

La nueva función para quienes tienen plan Premium en la aplicación de escritorio permite escuchar canciones en formato FLAC de hasta 24 bits y 44,1 kHz, según Spotify, con reproducción sin pérdidas ni alteraciones del sistema

Spotify ofrece "la máxima calidad

El 60% de la demanda de vivienda de lujo en España es ya extranjera, según The Simple Rent

Compradores internacionales de países como Estados Unidos, Oriente Medio y Latinoamérica impulsan con fuerza el sector residencial exclusivo en España, con operaciones por encima de 1,5 millones de euros y fuerte competencia en enclaves premium como Baleares y Madrid

El 60% de la demanda

Samsung deja de vender Galaxy Z TriFold tres meses después de su presentación

El dispositivo plegable con tres pantallas y dos bisagras presentado en diciembre alcanzó ventas limitadas en Corea del Sur y Estados Unidos, donde la compañía comenzó su retirada, sin planes confirmados para nuevos lanzamientos ni reposición del producto

Samsung deja de vender Galaxy