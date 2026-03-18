Irak reinicia la exportación de petróleo a través de Turquía tras un acuerdo con las autoridades kurdo-iraquíes

El Gobierno de Irak y las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí han anunciado este miércoles el reinicio de la exportación de petróleo a través de su oleoducto con Turquía tras tres años de suspensión y en medio de las restricciones impuestas por Irán en el estrecho de Ormuz en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministro de Petróleo iraquí ha indicado en un comunicado publicado en sus redes sociales que se han retomado las operaciones en oleoducto de Ceyhan, "tras un periodo de cierre que supuso un desafío significativo al sector petrolero", después de un acuerdo entre Bagdad y las autoridades kurdas.

Así, ha manifestado que "esto contribuye a la reactivación de una de las ramas de exportación estratégica y aumenta la flexibilidad del sistema de exportación de petróleo de Irak", lo que arrancará con una capacidad inicial de 250.000 petróleo al día. "Este paso refleja la integración de los esfuerzos entre las autoridades relevantes para lograr los objetivos nacionales compartidos", ha añadido.

Por su parte, el Ministerio de Recursos Naturales del Kurdistán iraquí ha confirmado en sus redes sociales que "la exportación de 250.000 barriles de petróleo desde Kirkuk ha empezado a través del oleoducto en la región", con el objetivo de enviarlas "al puerto turco de Ceyhan".

Las exportaciones de Irak a través de la región semiautónoma quedaron suspendidas en marzo de 2023 a raíz de un fallo de un tribunal de arbitraje, que paralizó estas operaciones hacia Turquía. Bagdad depende en gran medida del estrecho de Ormuz para sus exportaciones, por lo que el sector petrolero ha sufrido un duro golpe durante las últimas semanas.