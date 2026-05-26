Venezuela recibe cartas credenciales de embajadores de Portugal, Surinam y Nicaragua

Caracas, 26 may (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este martes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Portugal, Surinam y Nicaragua, con lo que se reafirman los vínculos diplomáticos y de cooperación entre estas naciones, de acuerdo al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El nuevo embajador de Portugal es Manuel Pinheiro Da Silva; la de Surinam es Georgette García y la de Nicaragua es Daysi Ivette Torres, quienes fueron recibidos por Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

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VTV transmitió imágenes del recibimiento de cada uno de los funcionarios, así como su encuentro con la mandataria venezolana, sin que haya habido declaraciones.

En abril pasado, el secretario de Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, visitó Caracas donde se reunió con la comunidad lusa en el país suramericano, el canciller Yván Gil, así como con miembros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela.

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Sousa dijo entonces que el Gobierno de Portugal está dispuesto a mantener un trabajo diplomático con Venezuela y señaló que conversó con el canciller sobre la situación de los presos políticos con ciudadanía portuguesa que permanecen encarcelados en el país petrolero.

Por otra parte, el pasado 15 de mayo el canciller de Surinam, Melvin Bouva, estuvo en Caracas donde se reunió con Gil y Rodríguez para evaluar la cooperación bilateral en áreas como la pesca, agricultura, turismo y energía.

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Durante el encuentro, los funcionarios plantearon la conexión aérea entre Paramaribo y Caracas, así como Paramaribo y Porlamar, en el estado insular de Nueva Esparta.

Bouva aseguró entonces que se dieron los pasos para un próximo encuentro entre delegaciones de ambos países, con el fin de concluir las discusiones y los trámites necesarios para firmar los acuerdos y "empezar a trabajar de verdad" en una relación avanzada entre Venezuela y Surinam.

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Los Gobiernos de Managua y Caracas son estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada al poder de la llamada revolución bolivariana, en 1999, liderada por Hugo Chávez.

Sin embargo, tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido más comedidos con el Gobierno liderado por Delcy Rodríguez. EFE

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