Cinco muertos en una operación policial contra el narcotráfico en Río de Janeiro

Río de Janeiro, 26 may (EFE).- Cinco personas murieron y otras seis fueron detenidas este martes durante un operativo contra el narcotráfico en Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales.

Los hechos ocurrieron en el Complejo do Chapadão, un conglomerado de favelas al norte de la ciudad donde las autoridades tenían como objetivo disminuir las acciones del crimen organizado en la región, principalmente el control del narcotráfico, según el comunicado de la Policía.

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Para tal fin, los agentes retiraron barricadas colocadas por los delincuentes para impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad.

Durante las acciones cinco sospechosos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano "pero no resistieron".

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Los agentes se incautaron de tres fusiles, una pistola y una cantidad de droga aún sin contabilizar.

Según la Policía, en lo corrido de 2026 se han decomisado 324 fusiles, de los cuales "gran parte" es de fabricación extranjera, "principalmente de Estados Unidos".

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En octubre del año pasado una acción policial en los complejos de favelas de Penha y Alemão contra miembros del Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales del país, terminó con 122 muertos, incluyendo cinco policías, en la que fue la operación policial más letal hasta ahora en Brasil. EFE