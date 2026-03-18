Illa defiende retirar los Presupuestos por "estabilidad y responsabilidad"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido el acuerdo del PSC con ERC para que el Govern retire el proyecto de Presupuestos y ha apelado a la "estabilidad y responsabilidad" para intensificar las negociaciones con los republicanos.

En una declaración institucional este miércoles desde el Palau de la Generalitat, en la que ha apelado al contexto internacional, ha dicho que intensificarán las negociaciones, en lo que ha calificado de "responsabilidad compartida".

También ha prometido mantener los acuerdos con los Comuns, con sindicatos y patronales: "Cuando la mayoría progresista avanza, Catalunya avanza".

El PSC y ERC han pactado que Illa retire el proyecto, que debía someterse a su primera votación en el Parlament el viernes, y se han comprometido a "seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas" para cumplir los acuerdos de investidura --en referencia al IRPF--.

También han convenido negociar antes de agosto unas nuevas cuentas; mientras, el jueves se reunirá el Consell Executiu para aprobar un suplemento de crédito a las finanzas de la Generalitat, según lo acordado con ERC.

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