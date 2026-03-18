Grok 4.20 sale de la beta y ofrece respuestas más precisas y capacidades multiagente

La compañía xAI ha señalado que Grok 4.20 permite a los usuarios detallar ampliamente sus peticiones gracias a una ventana de contexto extendida a dos millones de tokens. Este avance se traduce en la capacidad de incorporar entradas extensas, que facilitan la inclusión de información mucho más detallada y compleja en cada solicitud, elemento destacado como central en el anuncio del lanzamiento oficial. La noticia principal reside en el paso de Grok 4.20 a la disponibilidad completa, dejando atrás la fase beta para ofrecer un modelo de inteligencia artificial con mayor velocidad y precisión, acceso a capacidades multiagente y nuevas modalidades de respuesta, según publicó xAI este miércoles.

De acuerdo con la información facilitada por xAI, Grok 4.20 introduce una serie de mejoras que redefinen el funcionamiento y el alcance de los sistemas de inteligencia artificial disponibles para el usuario final. Tal como detalló la documentación de la vista previa difundida por xAI, el modelo reacciona con una adherencia más estricta a las indicaciones proporcionadas por los usuarios, lo que pretende asegurar una mayor precisión y fidelidad en las respuestas entregadas. La compañía también ha afirmado que las respuestas generadas muestran “el menor ratio de alucinaciones del mercado”, un aspecto especialmente relevante en sistemas capaces de procesar tareas cognitivas avanzadas y en los que la exactitud y veracidad resultan cruciales.

Entre las funcionalidades anunciadas, Grok 4.20 incorpora la tecnología multiagente, la cual extiende sus capacidades para manejar solicitudes complejas que requieren varias etapas de razonamiento o la coordinación de diferentes procesos internos. El modelo amplía la oferta hacia tareas donde se requiere un grado elevado de análisis y despliegue de recursos computacionales, e integra cuatro modos de respuesta diferenciados. Según informó xAI, estos modos incluyen: Automático, Rápido, Experto (con razonamiento profundo) y Avanzado (que efectúa un análisis exhaustivo), permitiendo al usuario seleccionar el enfoque más adecuado a sus necesidades particulares en cada interacción.

La flexibilidad para elegir entre distintos modos responde a las demandas de un público creciente que busca personalización en las herramientas de inteligencia artificial, de acuerdo a lo publicado por xAI. El modo Automático distribuye los recursos del sistema según los requerimientos identificados, mientras que la opción Rápido se orienta a respuestas inmediatas. El modo Experto apuesta por la evaluación minuciosa de indicaciones mediante razonamiento profundo, y el Avanzado añade un procesamiento intensivo para análisis más extensos.

El magnate Elon Musk, propietario de la red social X y titular de xAI, anunció en la plataforma X que Grok 4.20 contará con actualizaciones semanales relevantes, lo que refleja un compromiso con el desarrollo continuado del sistema, según consignó xAI. Estas actualizaciones permitirán una evolución constante del modelo a partir de los comentarios de los usuarios y del monitoreo de los resultados generados, incrementando la adaptabilidad y potencia de las funcionalidades ofrecidas en cada nueva versión.

La salida de la fase beta de Grok 4.20, según reportó xAI, consolida la posición de este modelo como la propuesta insignia de la compañía en cuanto a inteligencia artificial generativa. La decisión de ampliar la ventana de contexto responde al objetivo de facilitar procesos en los que el detalle y el contexto de la información son esenciales, permitiendo a investigadores, desarrolladores y usuarios generales trabajar con mayores volúmenes de datos y solicitudes con un alto nivel de complejidad.

El enfoque de Grok 4.20 en la disminución de las respuestas incorrectas o “alucinadas”, junto con la integración de opciones de razonamiento avanzado, se destaca como central en la estrategia de xAI para perfilarse dentro de un mercado cada vez más competitivo. Las funciones multiagente abren la puerta a nuevas posibilidades en el desarrollo de aplicaciones que requieren respuestas interactivas, coordinación entre tareas distintas y administración de cadenas de instrucciones complejas.

xAI ha remarcado en su comunicación oficial que la evolución semanal de Grok 4.20 permitirá mantener el sistema a la vanguardia tecnológica y responder en tiempo real a las modificaciones en necesidades de los usuarios y avances de la competencia. La documentación técnica difundida especifica las novedades implementadas y las posibilidades de desarrollo futuro, en un contexto donde la exigencia por modelos fiables y versátiles continúa en aumento en numerosos sectores productivos y de investigación.