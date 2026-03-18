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Fortnite regresa a Google Play en todo el mundo

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Epic Games ha anunciado el regreso a nivel global de Fortnite a Google Play Store, tras más de cinco años de juicios con Google por la posibilidad de introducir sistemas de pagos alternativos.

Fortnite volvió a estar disponible en la tienda de Google en Estados Unidos en diciembre, pero el resto del mundo ha tenido que esperar a que la compañía de videojuegos anunciará la ampliación de la disponibilidad en esta plataforma.

Epic Games ha confirmado ahora que "Fortnite está de vuelta en Google Play", lo que se hará efectivo este jueves, 19 de marzo, como informa en un comunicado compartido en la red social X.

Este anuncio sigue a una de disputa judicial que comenzó en Estados Unidos con la retirada de Fortnite de la Play Store en 2020 después de que Epic introdujera un nuevo sistema de pagos independiente, que permitía a los jugadores descargar Fornite directamente desde Epic Games Store. De esta forma, la desarrolladora evitaba pagar las tasas que cobraba Play Store.

La decisión de Epic Games también supuso la retirada de Fortnite de la App Store de Apple, y dio comienzo a un juicio con sendas empresas tecnológicas por prácticas monopolísticas que se ha extendido más de cinco años.

El popular 'battle royale' regresó a la App Store y a Play Store en Estados Unidos el año pasado. En la Unión Europea puede encontrarse desde 2024 en iOS con motivo de los cambios introducidos por la Ley de Mercados Digitales.

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