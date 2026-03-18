España recibió casi 14 millones de pasajeros aéreos internacionales al inicio de 2026, un 5,2% más

Las llegadas de pasajeros internacionales a España desde Estados Unidos mostraron un aumento del 6,8% al comienzo de 2026, mientras que los viajeros procedentes de Polonia registraron el mayor incremento interanual, con una subida del 22,7%, y los de Irlanda aumentaron un 7,8%. El medio Turespaña difundió los datos que confirman el crecimiento sostenido de la conectividad aérea internacional hacia el territorio español en los primeros meses del año, centrando la atención en el impacto de la diversidad de mercados y en los contrastes entre tendencias al alza y descensos.

Según publicó Turespaña, entre enero y febrero de 2026, casi 13,8 millones de pasajeros internacionales llegaron a España por vía aérea, dato que representa un incremento del 5,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Durante febrero, el número de viajeros internacionales ascendió a 7,1 millones, lo que también constituyó una mejora del 5,2% sobre el registro del segundo mes de 2025. Este avance global reflejó una expansión de la demanda en prácticamente todos los mercados emisores relevantes, salvo por las excepciones de Alemania y Países Bajos, que experimentaron caídas.

El reporte difundido por Turespaña destacó el aumento de la diversificación geográfica de los emisores. Los mercados de Emiratos Árabes Unidos, China y Brasil fueron especialmente destacados, ya que, agrupados en la categoría de “resto de países”, lograron un incremento global del 9,3% respecto a febrero de 2025. Esta tendencia amplia la variedad de procedencias y contribuye al fortalecimiento del sector turístico español.

Respecto a los mercados tradicionales, el Reino Unido se mantuvo como el principal emisor, con aproximadamente 1,3 millones de pasajeros internacionales durante febrero, acumulando el 19% del total de llegadas. El incremento interanual en la llegada de británicos fue del 3,5%. Canarias recibió la mayor proporción de visitantes procedentes del Reino Unido, alcanzando el 40,2% del flujo total, mientras que la Comunidad Valenciana registró el 16,3% y Andalucía el 14,5% de las llegadas de este mismo mercado.

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, el mes de febrero resultó especialmente significativo, ya que esta región sumó más de 18.000 pasajeros adicionales en comparación con febrero del año anterior. Turespaña consignó que Madrid lideró el crecimiento porcentual entre las principales comunidades autónomas.

Por otra parte, Alemania emitió 0,8 millones de pasajeros, cifra equivalente al 11,8% del total internacional, pero con una disminución interanual del 1,7%. Este retroceso afectó especialmente a destinos como Canarias y Madrid. Pese a esto, Canarias mantuvo la mayor cuota de alemanes, con el 35,6% de las llegadas, seguida de Baleares con el 17,1% y Cataluña con el 14,6%. Las aerolíneas tradicionales siguen concentrando la mayor parte del flujo desde Alemania.

Italia representó el 10,9% del flujo total de pasajeros internacionales recibidos en febrero, alcanzando los 772.296 visitantes y experimentando un avance interanual del 7,4%. La mayor parte de estos viajeros se dirigió a la Comunidad de Madrid y Cataluña, que juntas recibieron el 59,9% de los visitantes itálicos. La Comunidad Valenciana registró la mayor evolución entre los destinos principales, con 16.773 pasajeros adicionales y una subida del 18,7% respecto al mismo mes de 2025.

En cuanto a Francia, este país aportó el 7,4% del total de viajeros internacionales durante febrero, situando a Madrid como principal destino con el 31,4% de las llegadas y a Cataluña con el 27,5%. La mayoría de las comunidades incrementaron la recepción de viajeros franceses, salvo Cataluña y Baleares, que presentaron caídas.

El informe de Turespaña también detalló el comportamiento de los Países Bajos, cuyos viajeros supusieron el 4,4% del total y registraron un descenso del 4,7% en febrero. Esta caída afectó a casi todas las comunidades autónomas, excepto a Canarias, donde se observó un crecimiento del 3,3%. La Comunidad Valenciana y Andalucía se posicionaron como principales destinos para los holandeses, con participación del 21,8% y 20,3% respectivamente sobre el flujo total procedente de ese país.

Durante febrero, las seis comunidades autonómicas con mayor recepción de viajeros internacionales reunieron el 97,7% de las llegadas a España. Todas experimentaron incrementos en el flujo turístico aéreo excepto Baleares. La Comunidad de Madrid destacó con la tasa de crecimiento más alta, del 7,9%, mientras que Canarias registró el incremento más moderado, del 2,1%.

La información proporcionada por Turespaña mostró que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ocupó la primera posición a nivel nacional, con una afluencia de 1,9 millones de pasajeros internacionales, lo que representó una subida del 7,9%. El aeropuerto de Sevilla ocupó el lugar de mayor dinamismo relativo, con un aumento del 11,8% en la cantidad de llegadas en comparación con febrero del año anterior.