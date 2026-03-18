El Samsung Galaxy S26 Ultra se convierte en moda: Samsung y DOMINNICO colaboran para el diseño de un bolso exclusivo

El diseñador español DOMINNICO ha colaborado con Samsung para, combinando capacidades de moda y tecnología, crear un nuevo bolso 'it bag' exclusivo que está inspirado en los nuevos 'smartphones' Galaxy S26 Ultra y los auriculares Galaxy Buds4 Pro.

El resultado de esta colaboración se ha dado a conocer el marco de Madrid es Moda, en una presentación celebrada el pasado lunes en CUPRA City Garage en Madrid, donde el diseñador Domingo Rodríguez Lázaro ha mostrado cómo ha unificado la innovación tecnológica de Samsung con el estilo contemporáneo y la visión artística de su marca DOMINNICO.

Concretamente, DOMINNICO ha presentado un nuevo bolso 'it bag' exclusivo elaborado en cuero y realizado de forma artesanal que es el reflejo de la inspiración del nuevo 'smartphone' Samsung Galaxy S26 y los auriculares Galaxy Buds 4 Pro.

Este bolso, en tono "off white", sigue una de las tendencias de moda más destacadas actualmente gracias a su silueta de tipo 'baguette', que ha sido reinterpretada en una estética "minimalista y sofisticada", como ha reflejado el autor.

Además, fiel al estilo de la firma de moda, incorpora detalles como correas ajustables, cierres metálicos y detalles en plateado, pensados para aportar personalidad y carácter a la pieza. Todo ello, se corona con una chapa metalizada en forma de corazón que es la esencia de la marca DOMINNICO al convertirse en su logotipo. Además, también incorpora un espejo movible a modo de 'charm' para completar el estilo.

La inspiración del Samsung Galaxy S26 Ultra se materializa en la parte delantera del bolso, donde destaca un bolsillo especialmente diseñado para llevar el dispositivo de forma segura y protegida en el día a día. Este compartimento permite guardar el 'smartphone' fácilmente y refuerza la idea de seguridad y privacidad que desprende el teléfono, gracias a su función de Pantalla de privacidad, como ha explicado la tecnológica.

A ello se le suma que las asas del bolso cuentan con múltiples perforaciones de ojales metálicos, que evocan al círculo metálico del módulo de cámaras del Galaxy S26 Ultra, trasladando una vez más uno de los elementos más reconocibles del 'smartphone' al lenguaje del diseño de moda.

Los nuevos Galaxy Buds 4 Pro también están presentes en este bolso 'it bag' a través una funda extraíble para los auriculares, que permite guardarlos en un bolsillo que encaja perfectamente con la caja y que se incorpora al bolso como un 'charm' más.

Este bolso 'it bag' Samsung x DOMINNICO llega un momento en el que Corea está "marcando tendencia tanto en tecnología, como cultura, estilo de vida y diseño", como ha valorado la directora de comunicación de Samsung España, Laura Bárcenas. Así, la unión de la tecnológica y el diseñador refuerza además "el vínculo de la firma española con el país de origen de la compañía coreana, conectando dos universos creativos que comparten una visión clara".

Por su parte, Domingo Rodríguez ha expresado cómo la tecnología forma parte del día a día de las personas y de la forma de expresión. En este marco, junto a Samsung, ha querido crear un accesorio que "integrara ese universo dentro del diseño de moda, dando lugar a un bolso funcional, sofisticado y muy fiel al ADN de DOMINNICO".

Con todo ello, la pieza está disponible mediante prerreserva a través de la página web oficial de DOMINNICO por 420 euros.