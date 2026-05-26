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LaLiga y Puma presentan STELLAR NITRO ULTIMATE, el balón oficial para la temporada 2026-27

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Puma presentó este martes el balón oficial de LaLiga para la temporada 2026-27, el STELLAR NITRO ULTIMATE, que también es el esférico oficial de la Premier League inglesa y de la Serie A italiana, con una base blanca limpia y pequeños toques en tonos como fucsia, turquesa y morado.

Según un comunicado, este es "el balón más innovador y tecnológicamente avanzado que la marca ha desarrollado hasta la fecha para las competiciones más exigentes y seguidas del fútbol mundial". El balón STELLAR NITRO se ha diseñado "no solo para adaptarse a las demandas del fútbol actual, sino también para potenciarlo en cada jugada".

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Su núcleo NITROFOAM, la espuma con infusión de nitrógeno de Puma, según informaron la marca y LaLiga, devuelve más energía al impacto, lo que permite que los toques, pases y disparos salgan del pie "con mayor velocidad y capacidad de respuesta que nunca". También es el balón oficial de la Premier League y de la Serie A.

Presenta una construcción de paneles 4+4 para equilibrar el flujo de aire y reducir la resistencia, ofreciendo un vuelo "más preciso y auténtico". Mientras que su superficie exterior más rugosa y con relieve ayuda a que el balón "mantenga su velocidad y estabilidad a lo largo de toda su trayectoria".

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El STELLAR NITRO combina una base blanca limpia con pequeños toques y acentos gráficos en tonos como fucsia, turquesa y morado, además de unas formas oscuras con el negro como protagonista para generar profundidad y contraste.

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