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El juez Peinado declara acusada a Begoña Gómez y exige que asista a una audiencia preliminar el 9 de junio

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El juez Juan Carlos Peinado ha declarado acusada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y le ha requerido para que asista a una audiencia preliminar el próximo 9 de junio.

Así lo ha decidido el magistrado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también llama a comparecer como acusados en esa audiencia a la asistenta de Gómez, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en la causa.

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El instructor acuerda que "dichos acusados comparezcan personalmente" y "con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a los efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia".

El juez planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

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